Sordo advierte de que la unilateralidad de las medidas del Gobierno ha "dinamitado" un posible pacto de rentas

Avisa al Ejecutivo de que "no puede negociar con los sindicatos solo aquellas medidas en las que tiene problemas políticos"

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que la "unilateralidad" de las medidas anticrisis adoptadas por el Gobierno ha "dinamitado" un posible pacto de rentas y le ha advertido de que "negociar con los sindicatos solo aquellas medidas en las que tiene problemas políticos" puede traerle "una sorpresa".

En una entrevista concedida a Europa Press, Sordo ha afirmado que, aunque el sindicato comparte "la orientación básica" del último paquete de medidas anticrisis anunciadas por el Ejecutivo central, su actitud "ha supuesto poner fin a la posibilidad de un pacto de rentas en España".

"El Gobierno, por actuar desde la unilateralidad, ha dinamitado la posibilidad de un pacto de rentas en España. Además, lo ha hecho con medidas que, en algunos casos, compartimos, que en otros casos nos parecen insuficientes, que se han tomado de una forma absolutamente unilateral y que han renunciado a presionar a las organizaciones empresariales para dar salida a un acuerdo salarial", ha criticado.

A su juicio, el Ejecutivo "ha dejado solos" a los sindicatos en la negociación de los salarios. "La única herramienta que nos queda ahora mismo, parte del Salario Mínimo Interprofesional", ha añadido.

Además, considera que el Gobierno "también ha puesto palos en las ruedas" en las "futuras negociaciones" a desarrollar, porque "no puede aspirar" a que los sindicatos "únicamente valgamos en las negociaciones en las que tiene un problema político".

Según ha reprochado, "los cheques sociales, los bonos al transporte, la reducción del precio de la energía y ese tipo de cosas", son iniciativas que "toma desde la unilateralidad", mientras "deriva a los sindicatos las negociaciones sobre las pensiones o sobre los becarios".

"Así no se puede funcionar. El Gobierno tiene que tener mucha más amplitud de miras, y si habla de un pacto de rentas, tiene que poner encima de la mesa las medidas que den forma a ese pacto de rentas", ha insistido.

Unai Sordo ha recordado que el Ejecutivo "se comprometió el 21 de septiembre" a trasladar a los representantes de los trabajadores "un índice de materias sobre las que sustentar un pacto de rentas". "Nunca llegaron esas materias, y el Gobierno las ha tomado unilateralmente. Esa es la razón por la que digo que ha dinamitado la posibilidad de un pacto de rentas en este momento", ha reiterado.

"NEGOCIACIÓN POTENTE"

Preguntado por su inicial advertencia de un "otoño caliente" para impedir la pérdida de poder adquisitivo, ha respondido que CCOO era "consciente" de que "cuando se bloqueó la negociación salarial, al no tener una recomendación general para todos los convenios de España, se podía dar una mayor desigualdad salarial en función de la fuerza sindical en cada uno de los sectores y en cada una de las empresas".

A su juicio, "esto, en cierto modo, se está cumpliendo" y se ha comprobado que "en aquellos sectores donde hay una cultura de negociación potente, una implantación sindical potente o ha habido movilizaciones, los resultados salariales son comparativamente buenos", mientras en otros "más precarizados, más debilitados, los resultados son nítidamente inferiores".

"Nuestra estrategia es tratar de recuperar un acuerdo salarial para reforzar a los más débiles e intentar dar una batalla, convenio a convenio, para que los sueldos no sean los paganos de la crisis", ha dicho.

Según ha denunciado, las empresas "han repercutido el incremento de los costes de la energía, de las materias primas y de otros productos en los precios al consumo, y a la vez que han hecho esto para salvaguardar los márgenes empresariales, están tratando de bloquear muchos convenios colectivos, o están llevando propuestas salariales muy bajas".

"Este escenario no creo que sea tolerable ni para los trabajadores y los trabajadoras, yo diría que tampoco para nuestro país, y por eso la estrategia del salario-conflicto sigue siendo plenamente vigente", ha manifestado.

PENSIONES

Ante la propuesta del ministro Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, relativa a las pensiones, ha indicado que se está "abordando una negociación" con "un paquete de medidas" compartidas, a excepción del incremento del periodo de cálculo de las bases reguladoras.

"Esta es una medida que no compartimos, que no consideramos que sea necesaria y que el Gobierno tendrá que presentarnos en serio, si así lo puede hacer, cuando concite en torno a ella un consenso político suficiente", ha argumentado.

Sordo ha insistido en que "mientras esto no sea así", los sindicatos no la darán "por recibida". "Este Gobierno tiene que aprender que no se puede negociar con los sindicatos solo aquellas medidas donde tiene problemas políticos, porque entonces se va a llevar una sorpresa", ha advertido.

El líder sindical ha señalado que su CCOO pretende "mejorar las lagunas de cotización de las personas que tienen problemas para llegar a la pensión" y el Gobierno "quiere ligar esto necesariamente al incremento del periodo de cálculo". "Nosotros pensamos que no es necesariamente así. Lo mejor que podía ocurrir es que esa medida se cayera de la negociación", ha dicho.

SMI

El secretario general de CCOO cree posible una acuerdo entre sindicatos y Gobierno respecto a la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), pero lo ve "muy difícil" con la patronal CEOE, cuya propuesta de limitar el incremento a un 4% es, en su opinión, un intento "de situar una horquilla a la baja respecto a la subida que pudiera tener el Gobierno en la cabeza".

Según ha advertido, la central que lidera "se va a empeñar" en que el SMI de 2023 "garantice que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo en función de cómo han ido los precios en 2022" y espera llegar a un acuerdo en este terreno, aunque cree que será complicado con la patronal.

En este sentido, ha criticado la propuesta de la CEOE para situar el salario mínimo en 1.040 euros, por lo que ha advertido de que su sindicato no va a estar "en esa franja en ningún caso".

"Nosotros estaremos en las franjas que se aproximen a la inflación media de 2022, que está en torno al 8%, o incluso por encima de ese 8%. Es perfectamente defendible una subida del SMI entre los 80 y los 100 euros", ha enfatizado.

La CEOE, ha continuado, será la que tendrá que mover su posición, aunque cree que el Gobierno "políticamente" no tiene "muy fácil" explicar "que los salarios de dos millones de trabajadores, que en este país tienen el sueldo más bajo, deban perder poder adquisitivo". "No sé cómo va a explicar eso el Gobierno. Por tanto espero que podamos llegar a un acuerdo en ese entorno", ha concluido. "REFORMA LABORAL"

En un balance sobre el año de vigencia de la actual reforma laboral, el secretario general de CCOO considera que "algunos de sus aspectos centrales han cumplido sobradamente las expectativas".

En su opinión, "haber bajado drásticamente la tasa de temporalidad en España, que era la más alta de Europa" supone "un éxito incontestable". "La estabilidad en el contrato implica acceso más fácil a la financiación, mucha más seguridad, mucha más certeza en la permanencia en las empresas, y desde ese punto de vista la reforma es un éxito", ha añadido.

No obstante, considera que "faltan cosas por hacer" porque "todo lo que tiene que ver con la restricción del despido es un aspecto que la legislación española tiene que mejorar".