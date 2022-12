Sordo "alucina" con Escrivá y Álvarez le recuerda que un pacto social no vale de nada sin respaldo político

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este viernes que "alucina" con las valoraciones del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, sobre la marcha de las negociaciones para acordar la segunda pata de la reforma de las pensiones.

En declaraciones a la prensa antes de intervenir en el VII Congreso de ADiReLab, Sordo ha señalado que la mayor parte de las materias que el Ministerio ha puesto sobre la mesa de negociación son "positivas", porque mejoran la estructura de ingresos de la Seguridad Social, a excepción de la que hace referencia a la ampliación del periodo de cálculo de la pensión de los 25 años actuales a un total de 30 años, con el descarte de los dos peores años cotizados.

Sordo cree que es "factible" llegar a acuerdos con el Ministerio, salvo en lo que tiene que ver con el periodo de cómputo de la pensión, que CCOO "no va a entrar a negociar", ha avisado.

El líder de CCOO ha subrayado que no hay consenso político en torno a una medida que, además, tiene que venir avalada por la Comisión del Pacto de Toledo con un acuerdo político "suficiente". "Como eso no ocurre con esta medida, no lo vamos a negociar y no va a haber un acuerdo inminente. Con esta medida encima de la mesa, el acuerdo en estos momentos es inviable", ha afirmado.

En la misma línea y en el mismo foro, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, también ha cuestionado el optimismo de Escrivá sobre las posibilidades de alcanzar rápido un acuerdo.

"Todo depende de cuál sea su planteamiento, de cómo afronte la negociación y de si hay margen, pero no sólo es importante el acuerdo sindical, también el político, y en estos momentos hay desacuerdo político", ha apuntado.

Así, Álvarez le ha recordado al ministro que "de nada sirve" que el Gobierno alcance un acuerdo con sindicatos y empresarios en pensiones si éste no va acompañado de un acuerdo político, pues es el Parlamento quien luego tiene que refrendar el pacto social.