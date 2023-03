Sordo y Álvarez cargan contra Feijóo por su rechazo a la reforma de pensiones: "Es un error político"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han cargado este lunes contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por haber expresado en Bruselas su rechazo a una reforma de pensiones que, además de contar con el acuerdo de los sindicatos, ha sido avalada por la propia Comisión Europea.

Durante su asistencia al foro 'Wake up, Spain!', organizado por el diario 'El Español', Sordo ha considerado un "error político" esta actitud del líder del principal partido de la oposición, al tiempo que ha calificado de "muy preocupante" que Feijóo haya "renegado" del "escenario de confianza" que ofrece la reforma de las pensiones para garantizar la viabilidad del sistema de aquí al año 2048.

El dirigente de CCOO ha afirmado que a Feijóo "le va la marcha" al apostar por la reforma de pensiones de Francia que, para Sordo, es "agresiva" e implica recortes para sus ciudadanos.

En su opinión, Feijóo y el PP están ya "abiertamente" apostando, de una manera "nítida", por un "recorte drástico" de las pensiones en el futuro. "Su planteamiento es que para las próximas generaciones hay que reducir las pensiones el 25% cuanto menos y esto nos resulta preocupante", ha advertido.

UGT PIDE AL PP QUE ACLARE LO QUE QUIERE HACER CON LAS PENSIONES

Por su parte, el líder de UGT, Pepe Álvarez, ha asegurado que los españoles "tienen derecho a saber" lo que pretende hacer con el sistema de pensiones un partido que puede llegar a gobernar tras las próximas elecciones generales.

En todo caso, Álvarez considera que Bruselas "le ha dado un cierto portazo" a Feijóo, pues la reforma de pensiones, ha recordado, cuenta con el soporte de la Comisión Europea.

Por eso, el líder de UGT no entiende que se esté hablando tanto de esta reforma, como también ha hecho la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), cuyo informe sobre la reforma de pensiones ha calificado de "esóterico" por calcular que destruirá 33.000 empleos hasta 2026.

"Realmente ha afilado mucho", ha ironizado Álvarez, que ve una "cierta contradicción" en la AIReF al apostar por subir los salarios y luego decir que se destruirán puestos de trabajo si se suben los salarios a través de las pensiones. "La subida de las cotizaciones empresariales es salario diferido para los trabajadores", ha recordado a la AIReF.

SORDO DESCARTA UNA CRISIS COMO LA DE 2008

Por otro lado, en declaraciones a la prensa, Sordo se ha referido a las turbulencias que atraviesa el sector financiero tras la caída de varios bancos. El líder de CCOO ha pedido "prudencia y tranquilidad", pues no hay "ningún fundamento" para pensar que la crisis actual se parece a la que se sufrió en 2008.

"Es verdad que es una crisis bursátil de importancia, que es una crisis de confianza en la situación de algunas entidades financieras que está teniendo su importancia, que la subida de los tipos de interés está afectando a los balances, a los activos y los pasivos de algunas entidades financieras, pero no parece que haya detrás de esto nada equiparable a lo que conocimos en el año 2008", ha enfatizado.

Así, ha pedido que no se lancen mensajes "alarmistas" y que se "repiensen" las políticas monetarias que están aplicando la Fed y el BCE, pues "no están contribuyendo en exceso a rebajar la inflación y sí están incrementando los problemas, no sólo a las empresas sino también a millones de familias a través del encarecimiento de las hipotecas".