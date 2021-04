Sordo asegura que se está "en proceso de negociación" en la mesa de pensiones y que "no hay acuerdo"

Afirma que no comparte las penalizaciones que se quieren aplicar a los salarios más altos

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que el sindicato está en proceso de negociación en la mesa de pensiones y que la propuesta de coeficientes reductores, del nuevo índice de revalorización de las pensiones y las demás medidas presentadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ayer ante el Pacto de Toledo son la propuesta del Ministerio y no están cerradas y no hay acuerdo al respecto.

"No hay un acuerdo ni estamos cerca. Estamos en proceso de negociación", ha dicho Sordo, tras apuntar que "el acuerdo no es tan inminente y aunque hay contactos bilaterales, hace bastantes semanas que no hay una mesa del diálogo social en materia de pensiones".

Sordo ha dicho que si lo que se pretende es acercar la edad real de jubilación a la legal, "lo que hay que hacer es mejorar los coeficientes de quienes se incorporan a las jubilaciones anticipadas". Así, ha explicado que ello se refiere a apostar por hacer "más beneficioso" para las personas permanecer en su puesto de trabajo un poco más.

"Incentívese la permanencia por la vía de mejorar los coeficientes y no de empeorarlos", ha dicho, tras apuntar que no comparten las penalizaciones que se otorgan a los salarios más altos.

Según Sordo, "no compartimos ese terreno, porque los salarios más altos cotizan por mayor cantidad a la Seguridad Social. Lo que planteamos es el destope de los bases máximas, que, seguramente, debe tener aparejada una mejora de la pensión máxima para estas personas y que, en el conjunto de medidas, salga beneficiado el sistema público de pensiones".

Al ministro le ha pedido que "lo primero que hay que hacer es dejar claro que se va a derogar la reforma de pensiones de 2012", sobre todo lo que tiene que ver con el índice de revalorización de las pensiones y con el factor de sostenibilidad.

A partir de ahí, piensa que hay que tomar una "pluralidad" de medidas para mejorar los ingresos del sistema, como son el destope bases máximas, aprobar el sistema de cotización de autónomos por ingresos reales o la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Sordo cree que si se sube el SMI también se introducen más recursos al sistema de Seguridad Social.