Sordo (CC.OO.) y Álvarez (UGT) critican el "linchamiento" a Garamendi tras opinar sobre los indultos

SANTANDER, 23 (EUROPA PRESS)

Los secretarios generales de UGT y CC.OO. han criticado el "linchamiento" hacia el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por sus declaraciones sobre los indultos de los líderes políticos catalanes del 'procés'.

Durante el seminario 'La economía de la pandemia' organizado por APIE y BBVA en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, los secretarios generales de los sindicatos han defendido el derecho del presidente de la patronal empresarial a expresar su opinión.

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha tachado de "indecencia absolutamente insoportable" que no se aborden sus argumentos, sino que se descalifiquen "incluso en términos personales".

"Ha sido un linchamiento indigno. La CEOE tiene todo el derecho del mundo a pronunciarse de lo que cree que es bueno o no tan bueno para nuestro país", ha defendido Álvarez.

De su lado, el secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha apostillado que no se puede linchar a nadie porque exprese su opinión, "sea la que sea" y ha lamentado que hay una parte de la derecha política mediática que "empieza a parecerse a la Inquisición".

"Me imagino que un tema como los indultos o la situación política en Cataluña puede dar pie a posiciones matizadas, matizables y plurales, pero creo que ya vale de que en este país no se pueda decir nada. Además se ha focalizado en la persona de Garamendi, pero me consta que hay muchos responsables económicos en nuestro país que están priorizando la estabilidad política en España", ha asegurado el secretario general de CC.OO.

En esta línea, Sordo también ha reflexionado sobre que haya un nivel tan elevado de crispación política "en un momento tan importante para el desarrollo económico del país".

El presidente de la CEOE fue duramente criticado desde diversos sectores y alabado desde el Gobierno de Pedro Sánchez por unas declaraciones sobre que si los indultos a los independentistas catalanes condenados servían para normalizar la situación, "bienvenidos" fueran.

Después matizó que su organización no se posicionaba ni a favor ni en contra de los indultos a los presos independentistas y que en la patronal se defiende la Constitución y el Estado de Derecho, llegando a disculparse por el malentendido durante su intervención en el mismo seminario organizado por APIE.

Esta mañana Garamendi se ha emocionado durante la Asamblea General ordinaria de la patronal tras ser recibido por sus compañeros con aplausos, tras la polémica generada por sus palabras sobre los indultos a los presos del 'procés'.

"He pasado unos días muy malos", ha reconocido el dirigente de la patronal, quien ha llegado a derramar alguna lágrima, y ha señalado que lo que ha vivido en los últimos días ha sido una "injusticia".