Sordo (CC.OO.) cree que Sánchez tendrá que intervenir en la reforma de pensiones para lograr un acuerdo

Dice que la subida de los salarios será la "gran batalla" de 2023 y cree que la negociación para un nuevo pacto con CEOE "tendrá una oportunidad"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado este martes que las posibilidades de un acuerdo para cerrar "muchas de las materias" que conforman la segunda pata de la reforma de pensiones "son mayores que hace 15 días", pues las propuestas para mejorar los ingresos del sistema "se van abriendo paso" y los contactos entre las partes son "permanentes".

No obstante, ha reiterado que la propuesta del Gobierno de ampliar progresivamente el periodo de cálculo de las pensiones de 25 a 30 años, descartando los dos peores años cotizados, está "distorsionando" la negociación, por lo que ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "va a tener que acabar interviniendo en materia de pensiones" para despejar el camino a un acuerdo.

"Tengo la impresión de que el presidente del Gobierno va a tener que acabar interviniendo en materia de pensiones y me temo que en alguna más", ha dicho Sordo, que ha insistido en que la ampliación del periodo de cálculo no es una medida necesaria y no existe consenso político en torno a esta medida.

Por ello, ha calificado como "más que probable" que haya que "revisar el perímetro" de la negociación, eliminando de la ecuación la extensión del periodo de cálculo propuesta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

"Cuando me refiero a revisar el perímetro, me refiero a que si no hay un consenso político en torno a esa medida, directamente esa medida se caiga", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

Sordo ha indicado que, en todo caso, antes de meterse en una nueva ampliación del periodo de cálculo hay que valorar los efectos que ha tenido la extensión anterior de 15 a 25 años y, además, venir avalada por un consenso político amplio, que ahora mismo no se da.

"Para que nosotros simplemente entremos a valorar la propuesta del Gobierno necesitamos la garantía de que hay un perímetro detrás de esa propuesta (...). Esta medida no está incluida explícitamente en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Para qué vas a entrar a valorar algo que luego no va a salir en el Congreso de los Diputados, es perder el tiempo", ha defendido.

El dirigente de CC.OO. ha afirmado que en la lista de hitos enviados a Bruselas en el marco del Plan de Recuperación lo que se incluye es una adecuación de las carreras de cotización a las nuevas realidades del mercado laboral para, por ejemplo, ayudar a las personas que no tienen carreras ascendentes o que con 53 años pierden su empleo y sufren un "leñazo muy importante" en su pensión.

"Estamos de acuerdo en que hay que abordar todos estos problemas. Otra cosa es que para abordar estos problemas no nos parece una medida necesaria el incremento del periodo de cálculo", ha precisado.

En todo caso, el líder de CC.OO. ha subrayado que se sigue hablando con el ministerio y "supone" que este mismo mes de enero tendrá que resolverse esta segunda pata de la reforma de pensiones.

LA SUBIDA DE LOS SALARIOS, "LA GRAN BATALLA DE 2023"

En lo que respecta a la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), Sordo ha señalado que debería hacerse ya para que se recoja en las nóminas del mes de enero y que su cuantía tendría que situarse en 2023 entre los 1.082 y 1.100 euros mensuales.

"No contemplamos otro escenario que esa cuantía", ha apuntado el dirigente sindical, que ha añadido que "por mucho que se haya moderado la inflación" está prácticamente en el 6% y hay que tener en cuenta otros datos, como el hecho de que los beneficios empresariales de 2022 están muy por encima de otros años y de que se están repercutiendo los costes de fabricación en sus productos para mantener sus ganancias.

"Tiene narices que la inflación subyacente haya terminado el año por encima de la inflación general. Descartando los elementos más volátiles de la energía y los alimentos no procesados, resulta que los precios suben más de lo que computa la energía, que se supone que es lo que ha contaminado los precios. Lo que quiere decir esto es que las empresas repercutieron esos costes para mantener o mejorar sus beneficios pero cuando esos costes se moderan no bajan los precios", ha denunciado.

Pero Sordo no solo defiende la subida del SMI en 2023, también de los salarios en general a través de la negociación colectiva. "Tiene que ser la gran batalla de 2023", ha enfatizado.

Aunque los salarios en convenio están subiendo y posiblemente superen el 3% una vez aplicadas las cláusulas de revisión salarial, su incremento está siendo "nítidamente" inferior a la evolución de los precios.

Pese a que considera "difícil" llegar a un acuerdo salarial con la CEOE, el líder de CC.OO. cree que "la negociación va a tener una oportunidad".

"Las elecciones políticas no deberían influirnos a los agentes sociales en ese terreno, por nuestra parte no va a ser así y tengo la impresión de que CEOE hará la misma lectura (...) pero para llegar a un acuerdo necesitamos recuperar el concepto de cláusula de revisión salarial", ha explicado.

Así, Sordo ha señalado que ese acuerdo de convenios con CEOE debería incluir subidas salariales para los convenios que quedaron atrasados en 2022, recomendaciones para 2023 y 2024 y algún tipo de garantía salarial para que, si los precios siguen la dinámica actual, se recupera el poder adquisitivo en los próximos dos años.

"Creo que es difícil el acuerdo. Va a haber que tensar la movilización en los convenios donde hay más fuerza sindical, pero yo le daría una oportunidad a la negociación y creo sinceramente que la va a tener", ha concluido.