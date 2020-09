Sordo (CC.OO.) espera "superar" en las próximas horas el escollo para un acuerdo "tripartito" de los ERTEs

"Aquí la clave era abrir un modelo para lo que viene, no solo para lo que hay que prorrogar", sostiene

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, cree que "en las próximas horas se debiera superar" el principal escollo (el del 'café para todos') en la negociación de los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTEs) para paliar los efectos de la pandemia de la Covid-19.

"Aquí la clave era abrir un modelo de ERTE para lo que viene, no solo para lo que hay que prorrogar", ha destacado Sordo en declaraciones a los periodistas este viernes tras un acto de CC.OO. Galicia junto a su homólogo gallego, Ramón Sarmiento.

Así, ha avisado de que "lo que no tiene mucho sentido es que actividades que ahora mismo pueden estar facturando más que antes de la pandemia mantengan ERTE de fuerza mayor". "Y si hay empresas de esos sectores que están en dificultades, tienen que tener un ERTE, porque si no, van a despedir", ha remachado.

"Espero que CEOE haga este mismo análisis y podamos llegar a un acuerdo tripartito y si no, evidentemente, vamos a exigir que CEOE decrete o legisle en estos términos", ha resuelto.

"VERLO NEGRO SOBRE BLANCO Y AFINAR COSAS"

Según ha destacado, "esto ayer a la noche --por este jueves-- estaba encima de la mesa", pero ahora el sindicato lo quiere "ver negro sobre blanco y todavía afinar cosas, porque no hay un acuerdo cerrado entre sindicatos y Gobierno".

Al respecto, ha advertido de que "con ese esquema no se entendería que CEOE no diera salida a la herramienta que mejor ha funcionado en la crisis para evitar la destrucción de empleo".

Cuestionado por el 'café para todos' como principal escollo en las negociaciones, ha opinado que "se puede superar" y, de hecho, cree que "se debiera superar en las próximas horas", puesto que "esto tiene que ir al Consejo de Ministros el martes", ya que el 1 de octubre la situación queda desregulada. "El café para todos, en nada, en ninguna circunstancia de la vida, sirve", ha destacado.

Así las cosas, ha expuesto que todos los ERTE actuales se van a prorrogar con la propuesta que hay encima de la mesa, pero con exoneraciones a la Seguridad Social distintas, en función de donde concurre y donde no una causa de fuerza mayor.

"No quiere decir que el que no esté en fuerza mayor no pueda continuar en un ERTE, pero será en otro tipo de ERTE", ha profundizado el secretario general de CC.OO.

Sordo ha planteado que esos otros ERTE hay que tratarlos favorablemente para evitar los despidos, y ha concluido que este modelo de prórroga de los ERTE da una respuesta "razonable" al panorama que hay.

"Lo importante es abrir el abanico con los ERTE de rebrote para que todas las actividades donde concurra una fuerza mayor puedan volver a la situación que en abril o mayo desgraciadamente tuvimos, pero que ha salvado cientos de miles de puestos de trabajo", ha recalcado.