Sordo (CC.OO.) plantea la necesidad de alcanzar "tres grandes pactos" de rentas, fiscal y energético

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha planteado la necesidad de alcanzar con el Gobierno "tres grandes pactos", que incluyen el energético, el fiscal y el de rentas, como ha dicho este lunes a los medios a su llegada al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, para participar en la reunión con el Ejecutivo y los agentes sociales sobre el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra.

Sordo ha explicado que el pacto energético debe incluir "una disminución drástica de los precios de la luz", que repercutirá de manera positiva en toda la economía. Por otro lado, el pacto fiscal debería, a su juicio, "poner recursos a disposición de los colectivos más afectados" y evitar la bajada generalizada de impuestos. A eso se suma un pacto de rentas para encauzar los salarios, dentro de la negociación entre sindicatos y patronal.

El secretario general de CC.OO. ha instado a tomar "medias rápidas" para contener los precios, en particular los de la energía, y ha advertido de que "no puede haber un pacto de rentas que no conlleve una caída drástica de los precios energéticos".

Sordo participa esta tarde en la reunión convocada por el Gobierno para abordar la respuesta al impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania en la economía española. Al acto también están citados el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, y el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Gerardo Cuerva.

Por parte del Ejecutivo acudirán la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño; la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

NO HAY HUELGA DE TRANSPORTES

Sordo también ha aclarado que "no hay una huelga en el transporte" sino "paros patronales o de trabajadores que dejan de ir a trabajar".

"No hay huelga ni piquetes informativos. Solo gente haciendo actos impropios, actos de claras consecuencias penales", ha añadido.

No obstante, ha reconocido que los sectores que dependen de los combustibles se encuentran en un momento en el que están cayendo sus rentabilidades a causa de los precios "tan disparados".

"En sectores como los transportistas, que son tan mal articulados, con empresas tan débiles, los incrementos de los costes fijos conllevan que enseguida estén muy mal. Es comprensible una reacción de no trabajar porque para perder dinero no se trabaja", ha añadido el secretario general de CC.OO..

Al margen de señalar "quién ha convocado o dejado de convocar esos paros", Sordo ha pedido analizar los problemas de esos sectores y buscar medidas para resolverlos.