Sordo (CC.OO) se reconoce preocupado por la victoria de Meloni en Italia y teme un "gran ataque" a los sindicatos

SANTANDER, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha mostrado su "absoluta preocupación" por la victoria de la ultraderecha de Giorgia Meloni en Italia y teme que lleve un "gran ataque" a los sindicatos de este país, con los que ha mostrado su "total solidaridad".

Además, cree que se abre un "escenario muy peligroso" por la "normalización" de los "discursos de odio" de carácter "xenófobo, misógino y homófobo" y ha opinado que "personajes" como Viktor Orbán, en Hungría; Mateusz Morawuecki, en Polonia, y ahora Meloni en Italia son "un caballo de Troya para la convivencia democrática" en la UE.

Pese a estas cuestiones que considera preocupantes, Sordo no cree que la política en Italia, y en aquello que tiene que ver con la economía, no va a sufrir "un cambio radical" y va a "diferir muy poco" con la llevada a cabo por algunos de sus antecesores, como Silvio Berlusconi o Matteo Salvini, y "no va a tocar un pelo a las élites". "Italia lleva votando engendros antipolíticos desde hace bastante tiempo", ha aseverado.

Según ha dicho Sordo, la principal diferencia entre los tres es que Meloni se reconoce abiertamente como "postfascista" y seguidora de la tradición política del fascismo italiano, que, a su juicio, es "uno de los grandes engendros ideológicos de la Historia".

Sordo ha realizado estas declaraciones este martes en Santander a preguntas de los periodistas tras participar en una jornada organizada por el sindicato sobre Atención Primaria en el Hotel Hoyuela.