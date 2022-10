Sordo (CCOO) acusa a CEOE de "borrarse del mapa" para que los trabajadores soporten el coste de la inflación

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha acusado este jueves a la patronal CEOE de "borrarse del mapa" para que los trabajadores sean los que soporten, en exclusiva, los costes de la inflación.

En declaraciones a la prensa en el marco de un encuentro informativo celebrado en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, Sordo ha denunciado la "falta de corresponsabilidad" de la CEOE ante la crisis de precios que sufre España desde hace ocho meses.

Así, según ha criticado Sordo, del ejemplo de corresponsabilidad que dio la patronal durante la pandemia mediante los acuerdos que impulsaron los ERTE, hoy "desgraciadamente, no queda nada".

El dirigente sindical ha señalado que la inflación no sólo se debe a los mayores costes energéticos y de materias primas derivados de la guerra en Ucrania, también a la decisión de las empresas españolas, sobre todo donde existen oligopolios, de repercutir estos incrementos de costes a precios al consumo.

"Por eso tenemos una inflación cercana al 9% y una inflación subyacente que supera el 6% y que está dos puntos por encima de la media europea", ha subrayado Sordo, que ha añadido que esta "estrategia" de las empresas de trasladar los costes a los precios de sus bienes y servicios tiene por objetivo "salvaguardar" sus beneficios y sus márgenes.

A ello se suma, ha denunciado, el comportamiento que están teniendo las organizaciones empresariales para "no dar salida en condiciones dignas a los convenios colectivos", a veces "bloqueando" su negociación y otras, "con actitudes muy cicateras en las mesas".

Así, Sordo ha insistido en que España necesita un acuerdo salarial para orientar la negociación colectiva en los próximos dos años y medio, que contemple incrementos salariales "razonables" para el periodo 2022-2024, acompañados de compromisos para recuperar el poder adquisitivo a lo largo de ese periodo.

"Si España vuelve a salir de la crisis de precios con una devaluación intensa de los salarios volveremos a una situación explosiva en lo social, de enorme desigualdad económica entre los trabajadores y muy deficiente en lo económico en un momento en el que el comercio mundial tiene negros nubarrones por delante", ha advertido.

El dirigente sindical ha subrayado que la evolución de la demanda interna es "determinante" para que España no caiga en una recesión económica y la demanda interna, ha recordado, se sustenta en salarios, pensiones y otras prestaciones sociales.

LLAMAMIENTO A "TENSIONAR" LOS CONVENIOS Y A LA MANIFESTACIÓN DEL DÍA 3

Por todo ello, Sordo ha hecho un llamamiento a la clase trabajadora para participar en la manifestación que CCOO y UGT han convocado para el próximo 3 de noviembre en Madrid en el marco de su campaña 'Salario o conflicto'.

La estrategia sindical pasa por "tensionar" la negociación colectiva para la última parte del año y particularmente para 2023 a fin de que los trabajadores no sean los paganos de la crisis de precios y la patronal se siente a negociar un acuerdo salarial.

Sordo ha afirmado que movilizarse y tensionar la negociación colectiva puede dar lugar a "buenos rendimientos", como ha sucedido esta misma semana con el convenio del metal de Ourense, en el que, tras una huelga de más de dos semanas, se han firmado con la patronal del sector subidas salariales del 5,5% para 2023 y del 4,5% para 2024, con el compromiso de una cláusula de revisión salarial para el 1 de enero de 2025 de hasta el 18% si la inflación fuera mayor a las subidas pactadas.

"La patronal del metal de Ourense no quiere que desaparezcan sus empresas. No son suicidas, pero se han visto obligados a llegar a este acuerdo tras una huelga de más de dos semanas. No es el escenario ideal, España no necesita huelgas de varias semanas pero, con esta actitud de CEOE, el conflicto latente que existirá cuando los trabajadores comprueben cómo evolucionan sus nóminas y cómo evolucionan los precios estará servido, si no es en este año será el siguiente y si no, será al que viene", ha alertado.

Otro de los objetivos de la manifestación del próximo 3 de noviembre, ha explicado Sordo, es el de conseguir una subida "vigorosa" para el salario mínimo interprofesional (SMI), actualmente situado en 1.000 euros mensuales.