Sordo (CCOO) advierte al Gobierno de que congelar el SMI sería su "suicidio político"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido al Gobierno de que sería su "suicidio político" congelar el salario mínimo interprofesional (SMI) tras una crisis como la que se ha vivido y con el IPC en niveles superiores al 2,5%.

"No creo que sea ni imaginable que tras una pandemia como ésta, con un país generando empleo, con repuntes de los precios por encima del 2,5%, y con la economía creciendo por encima del 6% del PIB, se pueda plantear en serio la congelación del SMI, salvo que el Gobierno esté planificando concienzudamente su suicidio político", afirma en su blog.

El dirigente sindical quiere otorgar "el beneficio de la duda" a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que afirmaba que la prioridad es crear empleo al ser preguntado por si subirá el SMI este año.

"¿A estas alturas seguimos en esa? España ha subido su SMI desde 2017 hasta ahora un 37% y eso no ha impedido que el comportamiento del empleo en esta crisis haya sido incomparablemente mejor que en las precedentes. La recuperación del empleo está siendo vigorosa y lo va a ser más en los próximos meses", defiende Sordo.

Sordo recuerda que la comisión de expertos del Ministerio de Trabajo ha determinado que situar el SMI en el 60% del salario medio supone llevarlo hasta cerca de 1.050 euros mensuales, y que lo recomendado es ir hacia ese objetivo de manera progresiva, hasta 2023, pero incluyendo ya una subida del SMI para este año.

Para el líder de CCOO, la senda aconsejada por los expertos es "extraordinariamente prudente", tanto en el ritmo de subida como en la cantidad fijada como objetivo final.

Asimismo, Sordo recuerda en su blog que ni siquiera el informe que hizo el Banco de España sobre el SMI recomendaba no subirlo. A su juicio, la "discutible estimación" que hace esta institución del efecto sobre el empleo que "se deja de crear" tras una subida del 21% del SMI en 2019 "no considera el efecto compensatorio del empleo que se crea por el hecho de introducir 2.000 millones de euros de masa salarial, que van en vena a consumo y actividad".

"La mayoría social española necesita certidumbres y medidas que mejoren su vida. No es sostenible no subir el SMI o no derogar el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de las pensiones, como no puede demorarse la negociación para corregir la reforma laboral que tiene efectos reales sobre las condiciones de vida reales de la gente real. O luego vendrá el cómo ha podido ser", avisa el dirigente de CCOO.