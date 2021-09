Sordo (CCOO) aplaude el acuerdo para subir SMI y su revisión al alza hasta 2023

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha aplaudido este viernes el acuerdo alcanzado la tarde del jueves para subir 15 euros el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que se aplicará desde el 1 de septiembre, y la promesa de mantener su revisión en los años 2022 y 2023.

Durante las negociaciones con el Gobierno y los agentes sociales, el sindicato se había mostrado dispuesto a aprobar el incremento de 15 euros siempre que el Ejecutivo garantizara la senda de crecimiento hasta el final de la legislatura.

"Lo que queda claro es que se puede acordar entre el Gobierno y agentes sociales, en este caso sindicatos, y que el SMI va a subir hasta finales de legislatura y se va a cumplir el objetivo de alcanzar el 60% del salario medio", ha dicho Sordo en declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press.

También ha criticado la postura de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), por "regatear" esos 15 euros mensuales en el salario.

No obstante, espera que este rechazo de la patronal no afecte al resto de negociaciones pendientes, como la de la reforma laboral o la de pensiones, aunque prevé que "van a ser mesas complejas y los acuerdos no van a ser fáciles".

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, el sindicalista ha añadido que la subida del SMI "tiene una repercusión directa sobre 1,5 o 2 millones de personas".

"Puede tener un pequeño efecto arrastre en los salarios más bajos de los convenios colectivos o la gente que incluso estando en convenio colectivo esté en un SMI, que en algunos casos ocurre", ha expresado.

El Gobierno y los sindicatos acordaron a última hora de la tarde del jueves la subida de 15 euros del SMI, hasta los 965 euros mensuales en catorce pagas, desde el 1 de septiembre de 2021.

El Ministerio de Trabajo explicó en un comunicado que las partes también avanzaron en "en el compromiso para que el SMI, mediante su progresiva revisión en 2022 y 2023, alcance el 60 por ciento del salario medio antes del fin de la legislatura, tal y como determina la Carta Social Europea suscrita por España".

El acuerdo se alcanzó sin el apoyo de las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme, que desde hace semanas han expresado su oposición, al considerar que no es el momento de elevar el salario mínimo dado que la economía española se encuentra en los inicios de la recuperación y la creación de empleo podría verse dañada.