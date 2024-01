Sordo (CCOO) apuesta por un "acuerdo tripartito" para reducir la jornada y confía en acercar posturas con CEOE

Dice que la reducción de la jornada laboral "por ley" es una "reivindicación inexcusable" para esta legislatura

PAMPLONA, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apostado por un "acuerdo tripartito" --Gobierno, sindicatos y patronal-- respecto a la reducción de la jornada laboral y ha confiado en acercar posturas con la CEOE.

Para su sindicato, ha remarcado, "es una reivindicación inexcusable que durante esta legislatura se reduzca la jornada laboral por ley", tal y como ha prometido el Gobierno.

En declaraciones a los medios antes de participar en una asamblea con delegados en empresas navarras para explicar las últimas medidas acordadas en el diálogo social, Sordo ha abogado por "dar una oportunidad" a la negociación y "no dar por sentado que CEOE se vaya a marchar de esta negociación". "No va a ser sencilla, pero hay que dar una oportunidad porque yo creo que el acuerdo no es imposible", ha remarcado.

Al respecto, ha apuntado que "la jornada media efectiva en la economía española, en los convenios colectivos de España, ya está situada prácticamente en las 38 horas y media semanales". "Por tanto, si la ley acompaña esa reducción de jornada, la ley no haría más que acompañar un proceso que ya hemos impulsado a través de los convenios colectivos en los últimos años", ha defendido.

Por otro lado, ha considerado que en un momento en el que se está produciendo una transición productiva a través de la digitalización, a través de la transición energética, la economía española va a mejorar en los próximos años su nivel de productividad y "hay que disputar ese reparto de la productividad".

"Si no se mejoran los salarios y si no se reduce la jornada, todas las mejoras de productividad van a ir destinadas a engordar beneficios empresariales y esto no se lo puede permitir nuestro país ni su clase trabajadora", ha manifestado.

Así, ha señalado que hay que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras", lo que pasa por reformar el marco del salario/hora que existe en España, y esto se hace mejorando salarios, pero también reduciendo por ley la jornada.

Sordo ha explicado que la legislación no es lo que ordena y lo que organiza las relaciones laborales en España, son los convenios colectivos, pero sí tiene que situar un marco distinto donde la subida del SMI y la disminución de la jornada máxima tienen que mejorar el conjunto de los salarios del país y el salario/hora.

Así, ha insistido en que es necesaria una reducción legal del tiempo de trabajo para seguir impulsando una reducción efectiva del tiempo de trabajo a través de la negociación colectiva. Ha opinado que "esto es posible" y que la CEOE "va a estar en esa negociación, y ojalá pudiéramos llegar a un acuerdo porque luego todo esto hay que implantarlo en distintos sectores y en distintas empresas".

"La reducción de jornada no va a tener un formato único, esto no va solo de reducir la jornada semanal o de trabajar cuatro días. Esto va de múltiples formas, donde a veces la jornada se reducirá en cómputo anual, otras veces se trabajará cuatro días, pero otras veces ese no será el modelo, sino que será una reducción de la jornada diaria", ha argumentado. Por ello, ha incidido en la importancia de que "lo hagamos a través del convenio colectivo" y que se alcance un "acuerdo tripartito".

A este respecto, ha explicado que lo que se ha hecho es darse un tiempo para trabajar "bilateralmente" con la CEOE para tratar de "situar los raíles de la negociación".

"Así se hizo, por ejemplo, en el anterior establecimiento de la jornada laboral en 40 horas semanales. Luego, evidentemente, esto tendrá que derivar en una negociación tripartita, porque al final de lo que estamos hablando no es de los convenios colectivos solos, sino de modificar la ley, y la ley la modifica el Ejecutivo y el Legislativo. Por tanto, el acuerdo final, de darse, va a ser un acuerdo tripartito, indiscutiblemente", ha recalcado.

INICIO "BASTANTE DESORDENADO" DE LA LEGISLATURA EN DIÁLOGO SOCIAL

El secretario general de CCOO ha reconocido que el sindicato ha tenido una "posición crítica" con el Gobierno porque ha iniciado la legislatura "no cuidando el diálogo social", pero ha considerado que "estamos en disposición de reconducir esto".

Sordo ha lamentado que "el inicio de la legislatura en materia de diálogo social ha sido bastante desordenado por parte del Gobierno". Así, ha puesto como ejemplo cómo se ha gestionado el subsidio de desempleo.

"La modificación del subsidio de desempleo no tuvo un proceso de diálogo social en condiciones. Se llamó a sindicatos y patronales, hicimos una serie de aportaciones, se precipitaron los tiempos y, finalmente, hubo un decreto que no contaba con el acuerdo de nadie y que ni siquiera nos habían contestado exactamente a qué opinaban de nuestras aportaciones. Esto no es diálogo social. Eso es, en el mejor de los casos, una consulta". "Y luego encima no salió el decreto", ha añadido.

Por otro lado, ha criticado el cambio en la estructura de la negociación colectiva. "Nosotros no tenemos nada contra los convenios autonómicos ni contra reforzar el papel de los convenios autonómicos y articularlos correctamente con los convenios estatales" pero "un cambio en la estructura de la negociación colectiva no se puede dirimir sin los agentes emplazados a protagonizar esa negociación colectiva por un acuerdo político concreto", ha indicado.

Por todo ello, los sindicatos "hemos levantado la voz porque consideramos que el Gobierno se está equivocando en cómo ha abordado el diálogo social en el inicio de la legislatura". Además, ha opinado que es "bastante incomprensible, teniendo en cuenta que en la pasada legislatura el diálogo social fue clave en todo lo que estamos viviendo y fue un modelo de mucho éxito" y que "en buena parte explica los datos de empleo que actualmente tenemos". No obstante, ha reiterado que se esté "en condiciones de reconducirlo".