Sordo (CCOO) apuesta por mantener las medidas económicas y sociolaborales para garantizar el empleo

ZARAGOZA, 3 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha señalado que hay que mantener los paquetes de medidas económicas y sociolaborales para garantizar la pervivencia del empleo y de las empresas, y ha indicado que se van a destruir menos puestos de trabajo que en la anterior crisis económica.

Unai Sordo ha realizado estas declaraciones este miércoles en una rueda de prensa en Zaragoza, acompañado por el secretario general de CCOO-Aragón, Manuel Pina, en la que ha mencionado que es "previsible" que el proceso de vacunación no concluya hasta pasado el verano, por lo que ha añadido que es necesario "alargar las medidas de carácter económico que hasta ahora han servido para paliar los efectos de la crisis. "Hay que alargar el conjunto de medidas y seguramente adoptar alguna más en los próximos meses", subrayó.

"En lo que más directamente depende del sindicato, hemos conseguido la prorroga de los ERTE hasta el 31 de mayo, después de la finalización del estado de alarma", afirmó Sordo, quien ha defendido que estos expedientes de regulación temporal de empleo han sido "la gran palanca para evitar destrucciones de cientos de miles de puestos de trabajo en los pasados ocho meses".

Por tanto, "su proyección, su prórroga es una buena noticia, como lo son las medidas de liquidez para las empresas", aseguró Sordo.

El líder de CCOO ha opinado que en esta crisis se va a destruir "bastante menos empleo" que en la anterior, y que ello se debe a todas las medidas que se están tomando. Además, aseguró que en el momento en el que se recuperen pautas de normalidad en la vida civil, el proceso de recuperación económica va a ser "muy intenso".

Aunque ha precisado que no se puede olvidar que, en estos momentos, según datos del Banco de España, son más del 20% las empresas en las que hay problemas, no ya de liquidez sino más bien de solvencia, de ratios de endeudamiento sobre el activo por encima del 75%. "Esta situación afecta, sobre todo, a pymes de los sectores más impactados por la crisis. Por lo tanto, hay que alargar, hay que mantener los paquetes de medidas", reiteró.

CONTENCIÓN DE LA PANDEMIA

Sordo ha apuntado que "la absoluta prioridad" de la acción política es la contención de esta tercera ola de la pandemia, por lo que ha incidido en que no hay una dicotomía entre salud y economía, "y los responsables políticos que lo están planteando en esos términos tienen una actitud de vuelo absolutamente gallinaceo, de mirada muy corta".

Así, ha remarcado que "o España controla la pandemia de la Covid en los próximos meses o no va a salir de la situación de dificultad económica". Por ello, ha apuntado que hay que mantener restricciones a la movilidad y a la actividad, medidas que son "dolorosas" pero "necesarias" para bajar la curva de los contagios.

Sin embargo, ha reseñado que toda la política sanitaria anti-Covid no se puede limitar a este tipo de restricciones, sino que también se tiene que trabajar en un refuerzo de la atención sanitaria y de políticas de seguimiento del virus, "a través de rastreos y test masivos".

FONDOS DE RECONSTRUCCIÓN

Unai Sordo ha destacado que los fondos de recuperación europeos son "claves" y ha dicho que lo que hay que hacer es "articular proyectos de país, proyectos tractores que sirvan para mejorar el tejido productivo". A su juicio, hay que tener en cuenta el elemento de "reequilibrio territorial" porque "España es asimétrica y con zonas mucho más desarrolladas a nivel industrial o productivo que otras, esto hay que ponerlo en perspectiva".

"Para CCOO es clave que esos recursos que van a llegar a sectores y a empresas se filtren a la población, a la mayoría social, y esto se hace, además de impulsar la producción productiva, con mejoras salariales y sistemas de recaudación justos que permitan a España salir de la crisis de una forma mucho más cohesionada", apuntó.

Respecto a las condiciones europeas que pueden traer estos fondos, ha mencionado que Europa no dice cómo hay que reducir, por ejemplo, la dualidad del mercado laboral, pero sí que hay que hacerlo, y ahí es donde entra la negociación interna de cada país con sus agentes sociales.

AGENDA SOCIAL PARA LA NORMALIDAD

"España tiene que recuperar ya una agenda social pensando en la normalidad que viene", afirmó Unai Sordo, que ha concretado que esto no quiere decir que en estos momentos no haya ya una agenda social, pero es de emergencia ante la crisis sanitaria.

"Esta agenda social no va solo de inversiones, no va solo de reforzar los servicios públicos, que también debe ir de eso, sino que va de reformas que no se improvisan de un día para otro", apuntó Sordo, que instó al Gobierno central a poner fecha y hora para "recuperar la mesa sobre el modelo de relaciones laborales".

Al respecto, ha incidido en la necesidad de modernizar el modelo laboral, algo que pasa "necesariamente" por "una derogación, por una corrección, de los aspectos lesivos de la reforma laboral de 2012", es decir, "prácticamente toda" la normativa.

"Si queremos un país más productivo, con mejor calidad del empleo y con mejores salarios, la reforma laboral sobra. Y tenemos que abordar una negociación para corregir esos aspectos, pero no para volver a la legislación del año 2009 sino para ir a la legislación del siglo XXI", afirmó.

El líder de CCOO ha afirmado que hay que estabilizar el empleo, lo que implica reducir la capacidad de contratar temporalmente y "taponar" la vía de los despidos. "Si se hace esto, tenemos que poner encima de la mesa una fórmula, que será actualizar los ERTE que ya tenemos, para que las empresas cuando tienen problemas opten por vías alternativas a los despidos, y esto lo queremos negociar con el Gobierno", resumió.

PENSIONES

Unai Sordo también ha abogado por derogar los aspectos de la reforma de pensiones que se previeron para disminuir la pensión media, es decir, el índice de revalorización de pensiones y el factor de sostenibilidad, "que siguen vigentes aunque no se apliquen".

En este punto, ha advertido de que en materia de pensiones España vive "en una contradicción permanente" producto de los mensajes que lanza el Gobierno.

Ha evidenciado que va a haber más pensionistas de aquí a 2048, que además van a cobrar más porque sus pensiones serán son superiores a las actuales, por lo que se va a producir un incremento del gasto. Para hacer frente a esta situación, ha incidido en que la solución es hablar de medidas para garantizar la estructura de ingresos de la Seguridad Social.