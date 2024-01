Sordo (CCOO) avisa al Gobierno: "Vamos a tener un problema si no se tiene en cuenta al diálogo social"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha avisado al Gobierno que habrá "un problema" si siguen actuando de manera unilateral y no se tiene en cuenta al diálogo social para llevar a cabo reformas sociales en el país.

"No es de recibo que un espacio como el del diálogo y de la concertación social, que ha dado tan buenos resultados en la pasada legislatura, en esta no se haya estrado y se hagan las cosas de manera unilateral", ha señalado Sordo al ser preguntado por las relaciones que mantienen con el Gobierno tras las críticas del sindicato al Ejecutivo por no contar con ellos para el decreto de medidas anti inflación.

De esta manera se ha pronunciado el sindicalista en una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, donde ha recalcado que "no entienden" las prisas del gobierno por hacer algunas cosas de forma unilateral cuando uno de los "grandes retos" de esta legislatura es utilizar correctamente el "montón" para mejorar la economía y el empleo, para lo que ha asegurado que es necesario "diálogo social".

Así, Sordo ha advertido al Ejecutivo que habrá "un problema", en principio, de confrontación en los mensajes si no cuentan con el diálogo social a la hora de tomar decisiones que afecten a los trabajadores.

"Si el gobierno no entra por aquí [contar con el diálogo social] pues desde luego vamos a tener un problema (...). Por ello, expresamos nuestra disconformidad con las formas con las que estaba actuando el gobierno y esperamos que cuanto antes corrija esta situación", ha apuntado Sordo.

Así, ha recalcado que desde CCOO han instado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que convoque "cuánto antes" a los agentes sociales a Moncloa para "dar forma" al diálogo y la concertación social para esta legislatura. "Esperamos que este cambio de rumbo o esta torpeza sea temporal", ha concluido.