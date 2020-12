Sordo (CCOO) no descarta movilizaciones para subir SMI y pide "claridad" sobre el sistema de pensiones

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, no ha descartado este lunes próximas movilizaciones para reivindicar una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha pedido abordar ya con "claridad" el futuro del sistema de pensiones.

En una entrevista en el informativo '24 horas' de RNE, recogida por Europa Press, el líder sindical ha asegurado que desde CCOO no entienden la "obcecación" del Gobierno para no subir el SMI como sí están haciendo en otros países europeos, como Portugal o Francia, y ha recordado que tenían hablado con el Ejecutivo "una senda de crecimiento" en la que, ante la "gravedad" de la pandemia, se recomendaba revisar "el ritmo de la subida".

"No puede entender que se congele y pare la subida del SMI. No nos resignamos a ese escenario porque los precios de los productos básicos están subiendo entorno al 2,6%", ha explicado Sordo, quien ha anunciado que desde su sindicato no descartan movilizaciones para que "los que menos ganan no pierdan poder adquisitivo".

Así, ha lamentado que algunos ministros del Gobierno avalen el "derecho de veto" de la patronal si no se llega al acuerdo en el diálogo social y ha pedido retomar "la agenda social" cuando se "vaya recuperando la normalidad" tras la crisis sanitaria para abordar "la reforma laboral, la precariedad y la subida del SMI".

Sobre la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, que expira el próximo 31 de enero, Sordo ha reclamado que "no se demore hasta final de mes" y ha apuntado que "no tendría sentido dejar caer" ahora a los trabajadores y empresas, por lo que ha apostado por garantizarlos, sin fecha, hasta que "la recuperación económica sea total".

Por último, el líder sindical ha apostado por renegociar en un futuro el sistema de los ERTE para que "puedan operar en España en tiempos de normalidad" porque, en su opinión, se ha demostrado que son una "buena alternativa" para evitar despidos.