Sordo (CCOO) destaca la buena marcha del empleo y cree que la AIReF fue "torpe" al cuestionar la tasa de paro

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha destacado este martes la "buena evolución" mostrada por el empleo en marzo, con máximo histórico de afiliados y una reducción porcentual del paro "como no se conocía desde antes de la crisis financiera del año 2008".

El dirigente sindical, en declaraciones al Canal 24 horas recogidas por Europa Press, ha resaltado además que casi la mitad de los contratos realizados en marzo fueron indefinidos.

No obstante, Sordo ha advertido de que mientras queden personas en desempleo, "no caben mensajes triunfalistas". "Mientras haya una sola persona que quiera trabajar y no pueda, no caben mensajes triunfalistas a la hora de abordar el paro en España, que sigue en torno del 12%, pero evidentemente la evolución del empleo es buena", ha señalado.

El líder de CCOO ha afirmado que España presenta "los mejores datos de afiliaciones a la Seguridad Social en un momento en el que ya no se permite con tanta facilidad utilizar la contratación temporal".

"Con los acuerdos que hemos hecho desde el diálogo social se está demostrando que no sólo se podía hacer un modelo laboral más justo, sobre todo en los sectores más debilitados, sino generar empleo en términos desconocidos", ha defendido.

Preguntado por si el hecho de que se esté creando mucho empleo en sectores de alto valor añadido supone que la economía española ha logrado cambiar su modelo productivo, Sordo ve un "poco apresurada" esta afirmación, aunque considera que la "correcta" utilización de los fondos de recuperación europeos puede contribuir a acelerar esa transformación.

LA "GRAN TORPEZA" DE LA AIReF

Sobre las consideraciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) acerca de que la tasa de paro oficial cada vez "es menos representativa" porque no incluye a quienes quieren trabajar un mayor número de horas o a los llamados 'desanimados', Sordo cree que el organismo cometió una "gran torpeza" al "alimentar ese bulo de que en España se está haciendo maquillaje en el cómputo de los desempleados".

El líder de CCOO ha negado que las cifras de paro se estén "maquillando", pues esta variable "se está midiendo exactamente igual que se medía anteriormente" y con estadísticas homologables a las de otros países de Europa.

"A partir de aquí, si alguien considera que hay que introducir nuevas métricas para medir los parados, nosotros estamos dispuestos a verlo, pero huyendo de cualquier escenario según el cual se estén maquillando las cifras del paro, porque no es verdad", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que los datos de empleo en España se miden con la Encuesta de Población Activa (EPA), como en otros países de Europa. "Y nos están diciendo lo que nos están diciendo, que España tiene un problema de desempleo, porque un 12% es un problema de desempleo grave. La orientación de la política económica en España tiene que ir dirigida prioritariamente a reducir la tasa de desempleo", ha opinado.

Sordo ha explicado que hay un dato "absolutamente decisivo", el de los cotizantes a la Seguridad Social, donde "no hay trampa ni cartón" y que muestra una evolución "extraordinaria" del empleo y la reducción del uso "sistemático" que se hacía de los contratos temporales.

"Esto es indiscutible con los datos en la mano (...) Se intenta deslegitimar los datos y la AIReF no puede caer en eso. Creo que ha rectificado, ha aclarado su posición y ya está, no pasa nada, pero creo que hay que ser muy cuidadosos", ha concluido.