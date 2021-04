Sordo (CCOO) destaca la remontada a final de mes y denuncia que en España se despide "barato y fácil"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado cierta sorpresa por los datos de paro de marzo, pues tal y como se inició el mes parecía que iban a ser peores. "En la última parte del mes se ha remontado y el dato de paro registrado parece bueno", ha señalado en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

En todo caso, el líder de CCOO recuerda que en España sigue habiendo casi 4 millones de desempleados, un dato que ha calificado de "dramático".

El vídeo del día El paro desciende en 59.149 personas en marzo, su mejor dato desde 2015

Sordo confía en que los trabajadores que aún siguen en ERTE, algo más de 700.000, puedan ir reincorporándose a la actividad a medida que la vacunación contra el Covid vaya avanzando en España.

Precisamente, el dirigente sindical ha señalado que la recuperación económica está a expensas de cómo evolucione la vacunación y se contenga la pandemia. En este sentido, cree que la economía puede experimentar un fuerte impulso en el segundo semestre del año si funciona la campaña de vacunación.

Además, el líder de CCOO ha insistido en la necesidad de evitar que el crecimiento económico de la segunda parte del año vaya acompañado de una bajada de los salarios. "Debemos evitar que los sueldos bajen en la segunda parte del año", ha afirmado.

Preguntado por si los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) deben convertirse en un mecanismo de flexibilidad para las empresas, Sordo cree que hay que analizar cómo funcionarían en periodos de normalidad.

"Tenemos que conseguir que las empresas no recurran a los despidos, sino a estas fórmulas. Pero para que esto no suponga un deterioro para los trabajadores, tiene que haber fondos públicos que no lleven aparejada una caída de los salarios. También debemos tomar medidas para que no vivamos siempre con un 27% de temporalidad. Eso se hace tomando medidas que restrinjan los despidos. En España se despide muy barato y muy fácil", ha denunciado.

CAMBIOS LABORALES POR FASES

Sordo ha apostado por negociar con los empresarios estos aspectos y ha advertido de que el modelo laboral español lleva décadas funcionando mal. En su opinión, todos estos cambios no se puedan negociar en el plazo de un mes y precisan de una negociación en distintas fases y "muy seria".

"Hay que ir por fases (...) porque si mezclamos todo a la vez corremos el riesgo de que se nos gripe el motor de todo lo que tenemos que negociar", ha alertado Sordo, que cree que hay que ir corrigiendo una serie de aspectos de la reforma laboral de 2012, como la prevalencia del convenio de empresa sobre el de sector o la subcontratación, y a la vez preparar el terreno para negociar el resto de temas. "Para eso necesitaremos al menos cuatro meses", ha dicho.

En este sentido, ha alertado de que si el diálogo sobre reforma laboral no funciona, "indiscutiblemente" aumentarán las movilizaciones sindicales. "En caso de que no veamos salida, (las movilizaciones) ganarán muchos decibelios", ha señalado.

El líder de CCOO cree que lo está pidiendo Bruselas en materia laboral coincide con la agenda que se ha marcado el Gobierno, y no ve cercano un adelanto electoral en España. "Tengo la impresión de que no. Más allá de los acelerones del debate político, vamos a tener todavía un trozo de legislatura, no sé si toda o no", ha apuntado.