Sordo (CCOO) dice que el déficit de vivienda no es un problema en España, sino los precios "disparatados"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado que el problema de la vivienda en España no es el déficit de inmuebles, que el Banco de España ha cifrado en 600.000 viviendas hasta 2025 en su 'Informe anual de 2023', sino los precios "disparatados" fruto de que la vivienda se ha concebido como un "bien de inversión y especulativo".

"Todas las políticas de vivienda hasta ahora en España se han hecho con un destino, que no bajar el precio de la vivienda, [sino] revalorizar de una forma artificial las viviendas", ha afirmado Sordo durante un acto de CCOO en Villalar (Valladolid).

Así, ha criticado que, en la actualidad, los jóvenes estén destinando más de la mitad de su salario a pagar un alquiler o una hipoteca, mientras que los rentistas están sacando más por tener una vivienda que alquiler que el beneficio que podrían obtener en otras actividades productivas "mucho más útiles" para el país.

Así, Sordo ha asegurado que la Ley de Vivienda se "queda corta", por lo que ha pedido al Gobierno "ser valiente" y permitir que los municipios puedan declarar zonas tensionadas para que los precios de los alquileres en dichas áreas no superen "el 30% de los ingresos que tiene la gente que vive en esas zonas tensionadas".

De la contrario, ha advertido de que los jóvenes del país "no van a poder emanciparse y la gente no va a poder tener un proyecto de vida autónomo". "El dinero que se va a pagar por un alquiler abusivo o una hipoteca salvaje no se va a otros consumos que generan mejor economía y mejores empleos", ha expuesto.

MÁS VIVIENDA PARA ALQUILER A PRECIOS ASEQUIBLES Y MOVILIZAR VIVIENDA

Ante el problema de los altos precios, el líder sindical ha demandado construir más vivienda, pero para alquiler a precios asequibles, ya que la "construcción de la vivienda no baja automáticamente los precios" sino se pone en el mercado a precios asequibles.

"No es verdad que la construcción de vivienda automáticamente baje los precios de la vivienda. España construyó más viviendas durante más de una década que Alemania, Italia y Francia juntas y, mientras hacía eso, los precios subían un 164%", ha recordado.

De igual manera, ha demandado movilizar vivienda vacía hacia el mercado del alquiler y "usar la ley" para ello. "En España hay un problema enorme de vivienda vacía porque la vivienda en España está concebida como un bien especulativo y de inversión y no como un bien destinado a cubrir un derecho social, que es tener un techo en el que vivir", ha lamentado.

No obstante, Sordo ha reconocido que estas dos medidas necesitan "bastante tiempo para que tengan efectos", por lo que ha pedido, mientras tanto, topar los precios del alquiler en zonas tensionadas.

"Para bajar el precio de la vivienda no vale con tomar una medida. Hay que tomar varias medidas con valentía, con ambición y todas a la vez", ha expuesto.

AVISA DEL IMPACTO DE LOS PRECIOS DE LA VIVIENDA EN LA SUBIDA SALARIAL

En esta línea, Sordo ha avisado de que los altos precios de la vivienda en España impactan en la subida salarial y restan efecto a la misma, después de que las rentas de trabajo en España fueran capaces de recuperar parte del poder adquisitivo perdido por la evolución de la inflación del último años.

Preguntado por los datos del Banco de España en relación a la reforma laboral, Sordo ha afirmado que, tras la publicación de los mismos, "nadie, salvo los negacionistas" puede negar que la reforma laboral haya supuesto un salto cualitativo en la estabilización de la contratación en España sin precedentes en los últimos 40 años.

"España está en récord histórico de cotizantes a la Seguridad Social y hemos sido capaces de llegar a los 21 millones de personas cotizantes en el momento en el que el salario mínimo interprofesional es el más alto de nuestra historia y en el momento en que la contratación temporal se ha reducido a la mitad de lo que habitualmente teníamos", ha recalcado.

Asimismo, ha recordado que el empleo se está generando en sectores de mayor valor añadido, por lo que la evolución del empleo en España es "buena", aunque ha pedido no olvidar los "déficits".

"Hay varios problemas de precariedad, de contratación a tiempo parcial no deseada o de bajos salarios. Pero en buena medida, la reforma laboral ha contribuido a paliar alguna de estas situaciones", ha zanjado.