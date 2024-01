Sordo (CCOO) no entiende que el Gobierno "tire por la unilateralidad" y "orille el marco de diálogo social"

Espera que CEOE "mueva su posición" en torno al SMI para "avanzar" en la negociación y resolver el tema antes de que acabe enero

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado no entender por qué el Gobierno "tira por la unilateralidad" a la hora de reeditar el 'escudo social' y ha decidido "orillar" el marco de diálogo social y espera que CEOE "mueva su posición" en torno al SMI para que se pueda "avanzar" en la negociación porque su propuesta "se queda muy corta".

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, ha señalado que las prioridades del sindicato de cara a 2024 serán seguir intentando "reforzar la organización de los trabajadores en los centros de trabajo" porque España "necesita continuar por la senda de recuperación de los salarios, tras dos años "muy duros por efectos de la de la inflación" y seguirán "peleando por mejores salarios y mejores condiciones de trabajo".

Tras indicar que España se enfrenta, como otros países, al gran "reto de la transformación de sus economías", ha asegurado que hay que hacer "compatibles" todos esos cambios con "reforzar" un modelo social de prestación y de servicios públicos, desplegar un contrato social para el siglo XXI y contar una estrategia de cuidados.

A su juicio, todo ello se debe situar en la agenda política e institucional y se debe hacer "desde los espacios de diálogo y de concertación social, pues eso es un objetivo de Comisiones Obreras junto con lo más cotidiano, lo más prosaico, que como digo, es extender el sindicato".

"ORILLAR EL MARCO DE DIÁLOGO SOCIAL"

En relación al decreto anticrisis aprobado en diciembre por el Gobierno central para extender algunas medidas a 2024, ha manifestado que existe una "cierta perplejidad" porque el Gobierno "no solo en la reedición del llamado escudo social, sino en la norma que reformó el subsidio de desempleo y algunas cosas más, en cierto modo, ha orillado el marco de diálogo y concertación social".

En su opinión, es "sorprendente" teniendo en cuenta los resultados que en los últimos cuatro años ha tenido ese marco de diálogo social, y cree que "es lo más positivo que ha tenido España", y está en la "génesis de por qué la economía española está mejor que otras economías europeas en este momento".

Por lo tanto, han mostrado su contrariedad, porque el escudo social y algunas de las medidas que se reforman son "importantes", pero cree que había que "ser ambiciosos en todo lo que son medidas, por ejemplo, de gratuidad del transporte, todo lo que genera buenos comportamientos sociales en la medida que sirven para mejorar la situación de las rentas más bajas".

"Teníamos muchas dudas con los efectos reales de las bajadas de impuestos y, en concreto, de la bajada del IVA. Una de las cosas que echamos en falta es que se evalúen bien las políticas públicas, yo decía el otro día que a veces se hacen un poco al tuntún", ha añadido.

En concreto, como ejemplo, ha señalado que se baja el IVA pero luego "no se explica a la sociedad, a los agentes sociales cuáles son los efectos reales de haber bajado el IVA". A su juicio, se deben evaluar con "mucha más precisión" los efectos de las medidas que se toman.

En todo caso, ha defendido que hay que mejorar en la protección de las familias vulnerables y cree que "no se ha hecho lo suficiente" porque "había margen de mejora". Según ha indicado, se han contenido los precios, pero los precios de los productos básicos siguen siendo "muy severos".

"UNILATERALIDAD"

"Creo que había margen de mejora de ese escudo social, en la forma echamos mucho en falta un espacio de diálogo mucho más armado con los agentes sociales y, sinceramente, no acabamos de entender exactamente por qué el Gobierno está tirando por esta unilateralidad", ha añadido.

En este sentido, tras recordar que acaba de empezar la legislatura, considera preocupante "la orientación que le está dando el Gobierno" y, a su juicio, puede tener que ver con la aritmética del Congreso a la hora de pactar con los partidos.

Sordo ha señalado que son medidas que tienen que ser "compatibles" y cree que el diálogo social "no va en detrimento del diálogo político". "El gobierno para sacar adelante las cosas va a tener que pactar con un montón de partidos. También ocurrió esto en la anterior legislatura, yo creo que hay que hacer compatibles los dos espacios, pero muchas de las medidas que va a tener que tomar el gobierno en esta legislatura, -si quiere que la legislatura tenga carácter social-, son medidas que luego se van a tener que implantar en los centros de trabajo, en las empresas, que van a condicionar las relaciones laborales, ¿Esto se pretende hacer sin los agentes sociales?", se ha preguntado.

Sordo cree que no se podrán afrontar los retos de la transformación energética, ecológica y digital "solo haciendo leyes" y considera que el Gobierno "necesita que esta sea una legislatura social, pero no sólo porque haya leyes sociales, sino porque se desplieguen recursos económicos públicos y privados que generen más y mejor empleo, que modernicen la economía y actualicen el modelo social".

Tras señalar que todo ello no se puede hacer sin los agentes sociales, ha precisado que también se tiene que contar con la patronal porque "no hay diálogo social, ni negociación colectiva si no están en una parte de la mesa los empresarios", pero ha advertido de que "nadie puede tener derecho de veto en las mesas de negociación".

A su juicio, "a veces se confunden las dos cosas" y ha indicado que es deseable que las medidas que se adopten sean producto de acuerdos, pero "si no hay acuerdos las medidas hay que tomarlas igual".

Unai Sordo ha afirmado que no se puede "renunciar al proceso de negociación y de diálogo social" porque "empobrece" las políticas públicas y la eficacia de las medidas". "No se puede legislar contra quien luego tiene que tomar esas medidas en las empresas, en los centros de trabajo, pero no se puede dar derecho de veto a nadie y tampoco evidentemente a la patronal", ha advertido.

EL SMI DEBE RESOLVERSE ANTES DE ACABAR ENERO

En relación a las negociaciones en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), ha indicado que "lo razonable" sería que, antes de que acabe enero, estuviera este tema "resuelto".

Según ha manifestado, las posiciones están igual que hace diez o quince días, con una "primera propuesta que lanza sorpresivamente CEOE de una subida del 3%, que es "muy insuficiente", pero es "una posición de partida inédita en la patronal", que tenía el "discurso apocalíptico de que subir el SMI destruye empleo".

"Yo creo que esto, como ya se ha demostrado que no es así, CEOE dio ese paso", ha indicado Sordo, que ha reiterado que, en todo caso, la propuesta patronal se queda "muy corta" porque España debe tener un SMI que, al menos, "sea el 60% de la media salarial".

"Y teniendo en cuenta que los salarios medios en España están subiendo bastante más del 4%, entre el 4 y el 5%, nosotros pensamos que ahí es donde se tiene que situar la subida del SMI para este año 2024", ha agregado.

Sordo ha manifestado que, si hay posibilidades de avanzar en una negociación porque CEOE "mueve su posición", están dispuestos a hacerlo pero, "si no hay posibilidades de avanzar en la negociación el Gobierno va a tener que decidir".

"Tenemos que ir a una subida del entorno de 5%, nos iríamos a algo por encima de los 1.100 en 14 pagas", ha concluido.