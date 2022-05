Sordo (CCOO) exige subir impuestos a grandes empresas ante el "bloqueo" de las patronales a negociar salarios

VALÈNCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha insistido en que el Gobierno "no puede ponerse de perfil" ante el "bloqueo y falta de responsabilidad" de las patronales CEOE y Cepyme a negociar la subida de salarios y convenios colectivos para compensar el aumento de precios, y ha exigido una subida de entre el 4% y el 15% en el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades que pagan las empresas que facturan más de 1.000 millones de euros.

Sordo, en declaraciones a los medios en Sagunt (Valencia), ha defendido esta solución como alternativa a la posición "enrocada" de las patronales, al considerar que así "España recaudaría unos cuantos millones de euros" y podría destinarlos a los 9,5 millones de pensionistas, trabajadores con contratos parciales o desempleados.

A su juicio, mediante la subida en el Impuesto de Sociedades sería posible crear una prestación de 300 euros para que estos colectivos puedan hacer frente al incremento de precios: "2.800 millones que se pueden recaudar con la gorra, simple y llanamente subiendo al 15% el tipo efectivo".

Sordo ha recordado que "el Gobierno no es el competente para fijar los salarios" porque es competencia de la negociación colectiva, aunque cree que "puede hacer cosas, por ejemplo, a través de la política fiscal". Y es que ha alertado de que "si España devalúa una vez más los salarios, no solo habrá más pobreza, sino que el país no va a crecer".

Por tanto, ha reclamado a las patronales que apoyen garantizar el poder adquisitivo de los salarios durante los tres próximos años y que mantengan la "corresponsabilidad" que en su opinión tuvieron durante la pandemia. "Eso sí --ha criticado--, chupando decenas de miles de millones de dinero público, porque los 40.000 millones en los ERTE o en la prestación para autónomos no solo salvaron tres millones y medio de empleos, sino infinidad de empresas".

"Si los españoles hemos contribuido con el dinero público a sostener las empresas, lo menos que pueden hacer las empresas, que están repercutiendo los incrementos de los costes a los precios, es ser corresponsables con sus trabajadores", ha expuesto, y ha avisado de que, de lo contrario, habrá "conflicto" y una "intensa movilización" por parte de su sindicato.