Sordo (CCOO) niega que el traspaso a Euskadi del régimen económico de la Seguridad Social rompa la caja única

Defiende que Euskadi tiene que "aspirar a consolidar el pleno empleo", lo que pasará, "en gran medida, por la transición digital y energética"

BILBAO, 10 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha considerado que el traspaso del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi no supone romper la caja única y ha incidido en que el Gobierno Vasco tiene "legitimidad" para reclamar el cumplimiento del Estatuto de Gernika.

En una entrevista en Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sordo ha analizado, además, el descenso del desempleo en el Estado y ha valorado que, a diferencia de otras salidas de crisis, el empleo que se genera es "en segmentos productivos medios y altos, con unos niveles de cualificación importantes".

"No solo hay más trabajo que nunca, sino que se desenvuelve en sectores con futuro", ha destacado, al tiempo que ha recordado, no obstante, que "mientras haya tasas de paro por encima de dos dígitos, no se puede hacer una lectura indulgente", ya que sigue habiendo un problema de "desempleo y precariedad".

En este sentido, ha advertido que la tasa de desempleo juvenil es "un problema grande" y todavía es "más grave" la de los mayores de 52 años. "No se generan suficientes puestos de trabajo para dar oferta a todas las personas que quieren trabajar y, por lo tanto, hay que desplegar políticas sectoriales, industriales, de generación de empleo y de reparto del tiempo de trabajo, porque esto bajará la tasa de paro", ha concretado.

Tras sostener que la reducción de la jornada por ley sería "necesaria", ha detallado que ello provocaría "generar nuevos empleos y distribuir las mejoras de productividad entre el capital y los trabajadores".

Además, ha augurado que si España "hace bien sus deberes en el despliegue de los fondos europeos y se aprueban los Presupuestos Generales del Estado, entre otras cuestiones, "los datos de empleo mejorarán en los próximos años".

Por otro lado, ha destacado que la brecha salarial se ha reducido en los últimos 15 años, aunque a día de hoy "el salario medio de los hombres sigue siendo casi un 20% superior al de las mujeres".

Además, ha defendido que Euskadi tiene que "aspirar a consolidar el pleno empleo" y esto va a pasar, "en gran medida, por aprovechar las oportunidades que ofrece la transición digital y particularmente la transición energética, sabiendo que la transición digital, la aplicación de nueva tecnología, la digitalización y la utilización de la inteligencia artificial en los procesos de producción de bienes y servicios tiene también muy fuertes amenazas". Dicho esto, considera que en el Estado existen "oportunidades como nunca de reindustrializar el país".

Por otro lado, y en relación a la política vasca y el cumplimiento del Estatuto, Sordo ha recordado que la Carta Autonómica es una ley orgánica y "como toda ley orgánica está para cumplirse" y el Gobierno vasco tiene "legitimidad" para reclamarlo.

No obstante, Sordo ha advertido que, en relación al régimen económico de la Seguridad Social, habría que definir "exactamente qué es y de qué va la transferencia", ya que se dan "interpretaciones distintas".

"Hay quien considera que eso sería una especie de ruptura de la caja única de la Seguridad Social. Yo no estoy de acuerdo con que eso sea el régimen económico de la Seguridad Social. Creo que de lo que se trata es de ver cómo se transfiere la gestión administrativa de todo el aparato de la Seguridad Social, sabiendo que las cotizaciones sociales, que los regímenes de acceso a la pensión, dependen de una legislación que es general, que es estatal, como no puede ser de otra manera", ha añadido.

A su juicio, la lectura de quien afirma que transferir la gestión del régimen económico "rompe la caja única, no se sostiene bajo ningún precepto". "No se está hablando de que en Euskadi vaya a haber cotizaciones sociales distintas o no se vayan a reconocer las pensiones acordes a la norma general", ha añadido.

SECTOR PÚBLICO

Asimismo ha reclamado al futuro Gobierno Vasco que salga de las urnas del 21 de abril, inversión en el sector público para recuperar "los niveles de calidad y de atención" que tenía, por ejemplo, en "materia sanitaria".

"Euskadi tiene que liderar las políticas industriales y las políticas de relocalización industrial contando con los agentes sociales, porque la oportunidad es inédita. La capacidad que puede tener la Península Ibérica de ser una potencia de energía renovable y de energía barata en un territorio como Euskadi que no se ha desindustrializado radicalmente es una oportunidad magnífica de atraer empresas y empleos", ha defendido.

AGRICULTORES

En relación a las protestas de los agricultores, ha afirmado que el sector agrario "tiene razón y razones en algunas de las principales reivindicaciones que pone encima de la mesa", pero "sería bueno no manchar esas razones con algunas excentricidades que una parte bastante minoritaria del sector agrario también pone encima de la mesa".

A su juicio, la Unión Europea tiene que "reequilibrar los acuerdos de libre comercio que hace con otras áreas del mundo" para que los productos que llegan cumplan "unos estándares que sí les exigimos como sociedad a nuestro sector primario".

"Tienen también razón cuando dicen que no puede ser que los productores agrarios vendan a pérdidas porque en las cadenas alimentarias hay grandes sectores, grandes empresas capaces de marcar unos precios que les hacen trabajar prácticamente a pérdidas", ha censurado.