Sordo (CCOO), "perplejo" por el recurso de CEOE al Supremo por la negociación de planes de igualdad

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha mostrado este jueves su "perplejidad" por la decisión de la CEOE de recurrir ante el Tribunal Supremo el procedimiento de negociación de los planes de igualdad en aquellas empresas que no cuenten con representación legal de los trabajadores.

En rueda de prensa para presentar un estudio de CCOO sobre la brecha salarial entre hombres y mujeres, el dirigente sindical ha recordado que la CEOE no se sumó al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los sindicatos que dio lugar al decreto sobre el desarrollo y registro de los planes de igualdad en las empresas "y no ha tenido mejor ocurrencia que llevarlo a los tribunales", ha criticado.

El vídeo del día Ayuso exige a Sánchez que cese a Iglesias por cuestionar la democracia

El malestar de Sordo por esta decisión no se debe tanto al recurso en sí como a los argumentos que ha dado la CEOE para recurrir parte de la norma, que se aprobó el pasado mes de octubre. "Lo que viene a negar (la CEOE) es la capacidad de las organizaciones representantivas de los trabajadores para ser los actores de negociación de esos planes de igualdad", ha denunciado Sordo.

En su opinión, resulta "verdaderamente llamativo" que una organización empresarial que "todos los días hace gala de la importancia del diálogo social y de la negociación colectiva se permita decir que la democracia en las empresas pasa por permitir que los trabajadores negocien y decidan libremente lo que les afecta sin tutelajes o que el decreto que regula los planes de igualdad cercena la capacidad de la negociación de los trabajadores en beneficio exclusivamente sindical".

"Yo pensé que esto de la Constitución española nos lo creíamos todos. Y que el articulo 7 del título preliminar cuando dice que las organizaciones representativas de los trabajadores son los sindicatos nos los creíamos todos", ha subrayado.

El dirigente sindical ha recordado que a los trabajadores en España los representan los sindicatos porque son elegidos en elecciones sindicales y esta representación "irradia" al conjunto de las empresas, razón por la que los convenios se aplican al conjunto de los trabajadores.

"Yo no sé si CEOE se ha apuntado al 15M y a aquello del que 'no, que nos representan', pero los sindicatos no son un cuerpo al margen de los intereses de los trabajadores. Somos sus legítimos representantes en los convenios colectivos, en el diálogo social, en los planes de igualdad o así debiera ser"

A su juicio, es "de cajón" que cuando en las empresas no hay representación legal de los trabajadores la prioridad en la negociación de los planes de igualdad, como ocurre también en el caso de los ERTE, sea para los sindicatos representativos.

En concreto, el Real Decreto-ley que regula los planes de igualdad y su registro establece que cuando no exista representación legal en la empresa se creará una comisión negociadora constituida, por un lado, por la representación de la empresa y, por otro, por una representación de los trabajadores integrada por los sindicatos más representativos y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación.

La CEOE no está de acuerdo en que, en aquellas empresas sin representación legal de los trabajadores, se imponga a unos negociadores concretos para determinar los planes de igualdad, sin dar opción a la plantilla a buscar a otros representantes, aunque al final opten por los más representativos.

La organización empresarial ya expresó el pasado mes de julio su malestar con el texto que el Gobierno había acordado con los sindicatos al entender que se estaba pretendiendo realizar "una reforma laboral encubierta".

La CEOE aseguró entonces que aunque compartía el compromiso de avanzar hacia la igualdad real entre hombres y mujeres, existían discrepancias en torno al artículo 5.3 de la norma, que detalla el procedimiento de negociación de los planes de igualdad cuando no existe representación legal en la empresa.