Sordo (CCOO) pide al Gobierno que habilite a los municipios a limitar el precio de los alquileres

Pide reconsiderar la Ley de Vivienda ante el "boicot" autonómico

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha denunciado este viernes el "boicot" autonómico a la Ley de Vivienda para no topar el precio de los alquileres y ha pedido al Gobierno que habilite a los municipios a que ellos puedan limitarlos.

Durante la presentación en rueda de prensa de un documento del sindicato sobre los problemas de la juventud, elaborado a partir de la escucha a un millar de jóvenes, Sordo ha advertido de que el acceso a la vivienda en unas condiciones económicas asumibles "empieza a ser el mayor lastre de la economía española y el mayor lastre de la sociedad".

Para Sordo, no habrá ninguna política para la juventud que sea "medianamente útil" si no hay una política de vivienda "ambiciosa y que no se quede en el terreno de las buenas intenciones, sino que se materialice" con un amplio parque de viviendas públicas en alquiler a precios asequibles.

"Pero para cuando ese parque exista, si es que alguna vez existe, todas las personas jóvenes que viven en España han dejado de ser jóvenes. Es decir, mientras se construye ese parque de viviendas públicas con precios de alquiler accesibles y se moviliza la vivienda vacía, que es otra forma de suministrar vivienda a precio asequible, hace falta ser ambiciosos en términos de topar los precios de los alquileres", ha subrayado Sordo.

Por tanto, ha defendido el dirigente sindical, ante el "boicot" a la Ley de Vivienda que están haciendo "un montón de comunidades", Sordo ha emplazado al Gobierno a reconsiderar los términos en los que se aprobó dicha norma.

"La Ley de Vivienda supone un importante avance, pero tenía un serio escollo del que ya advertimos. Se iba a bloquear en el marco de las comunidades autónomas, porque la distribución competencial en España es la que es y, por tanto, había que haber previsto que esto iba a pasar. Por tanto, una de dos: o se buscan palancas para que desde el ámbito estatal se puedan sortear esos bloqueos, y esto no es fácil por la distribución competencial, o se habilita a los municipios para que también puedan decretar o determinar zonas y limitar el precio de los alquileres", ha afirmado Sordo.

El líder de CCOO ha indicado que, si esta medida se habilita, no tendría por qué producirse en los municipios el mismo bloqueo que se está registrando con las comunidades.

"Si un municipio colindante con otro toma una medida drástica de delimitación de los precios de alquiler y otro no, y en los municipios en los que se toman medidas se abarata el precio del alquiler y en el municipio colindante se dispara el precio. Ya tendrá que dar explicaciones el alcalde o la alcaldesa a los jóvenes de por qué tienen que pagar bastante más", ha argumentado.

Sordo ha insistido en la necesidad de que España sea "ambiciosa" en el tema de la vivienda, porque las personas no pueden dedicar entre el 60% y el 70% de su sueldo a pagar un alquiler y mucho menos suscribir una hipoteca.

"Éste es un problema social de primera magnitud, no puede ser que en España la edad de emancipación supere los 30 años. A los 30 años no se es joven, sí se es en términos vitales, pero a los 30,3 años no se es joven. La juventud debiera ser un concepto que abarcase en torno a los 25-26 años y a los 25 años las tasas de emancipación en España son ridículas", ha denunciado.

El líder de CCOO ha señalado que no se trata de que los propietarios no obtengan beneficios por alquilar una vivienda, sino de que estos "no sean disparatados".

"Cualquiera que alquila una vivienda obtiene un retorno y así tiene que seguir siendo, pero ese retorno no puede ser disparatado. Tiene que estar limitado por lo que puede pagar la gente por esa vivienda (...) No es verdad que topar los precios de los alquileres vaya a sacar del mercado cientos de miles de viviendas y esto haga que se incrementen los precios. Esto es otro mantra", ha apuntado.

Así, Sordo ha afirmado que limitar los precios de la vivienda limita los beneficios para el propietario. "Pero de ahí a que alguien retire la vivienda del alquiler y no gane nada, es pura ideología y un puro mantra", ha concluido.