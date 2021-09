Sordo (CCOO) pide una renovación de los ERTE "en condiciones similares" a las actuales

Confirma que se presentará a la reelección en el próximo Congreso Confederal del sindicato, que se celebrará entre el 21 y 23 de octubre

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha pedido este jueves que la renovación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se produzca "en condiciones similares" a las actuales, acordadas en la prórroga de mayo, que extendió los ERTE hasta el 30 de septiembre.

"A priori, y sin prefijar la negociación, CCOO sería partidario de no modificar el esquema que ha funcionado bien, porque estamos en la fase final de la pandemia, en términos de impacto económico", ha dicho Sordo durante la presentación de las propuestas del sindicato de cara a su 12º Congreso Confederal.

Las declaraciones de Sordo sobre los ERTE coinciden con el inicio de las conversaciones, este jueves, entre el Gobierno y los agentes sociales para prorrogarlos hasta fin de año.

A pesar de que CCOO considera que deberían mantenerse en los mismos términos, el secretario general del sindicato no descarta que el diálogo se alargue.

"He visto negociaciones de ERTE relativamente sencillas que luego se han complicado. No voy a decir que sea inminente", ha agregado en la rueda de prensa.

Para evitar las complicaciones, Sordo ha insistido en "no dar grandes vueltas al esquema general" y modificar las cuestiones "que hayan demostrado que no funcionan".

Sordo ha planteado también este jueves que el debate de los ERTE trascienda la excepcionalidad de la pandemia y se utilicen como una herramienta "en periodos de normalidad", que eviten los despidos durante "determinadas crisis coyunturales" de las empresas.

NEGOCIACIONES COMPLEJAS PARA LA REFORMA LABORAL

La agenda de CCOO para este otoño también incluye las negociaciones para la reforma laboral, que el Ejecutivo debe presentar a la Unión Europea antes de fin de año y que exige su tratamiento parlamentario previo.

Sordo ha advertido durante su intervención de este jueves de que las negociaciones "van a ser negociaciones bien complejas", y ha señalado que la posición de la CEOE sobre otras cuestiones, como el SMI, "no es un buen precedente".

El secretario general de CCOO ha evitado hablar de "líneas rojas" en las negociaciones, porque se trata de "un tema relativamente complejo". No obstante, ha insistido en que el sindicato buscará el "desmontaje de los aspectos de la reforma laboral" sobre los que ya se ha negociado al menos tres veces.

"No es que sean líneas rojas, es que no va a haber acuerdo si no recoge este tipo de cuestiones, que están en el programa de Gobierno", ha recordado. CCOO buscará un acuerdo tripartito para lograr la reforma laboral, aunque Sordo ha avanzado que tiene "serias dudas al respecto".

12º CONGRESO CONFEDERAL DE CCOO

Sordo ha anunciado en esta comparecencia su intención de optar a la reelección como secretario general del sindicato en el 12º Congreso Confederal, que se celebrará en el Hotel Auditorium de Madrid los días 21, 22 y 23 de octubre.

El secretario general ha hecho un breve balance de su periodo al frente del sindicato, que comenzó en 2017, cuando sucedió a Ignacio Fernández Toxo.

Sordo ha comentado que estos cuatro años han estado marcados por la pandemia y un cambio de ciclo político que comenzó con la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

El 12º Congreso Confederal de CCOO tendrá como lema "Actuar para avanzar. Pase lo que pase, CCOO".