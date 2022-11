Sordo (CCOO) reclama una subida "vigorosa" del SMI para 2023 equivalente a la de las pensiones

CEUTA, 16 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha urgido este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez a citar a los agentes sociales "antes del día de la Constitución" para acordar una subida "vigorosa" del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para 2023 que sea al menos equiparable a la acordada para las pensiones, que según ha recordado rondará el 8,5%.

"No sería comprensible que el Gobierno se opusiera a hacer lo mismo, no se podría explicar que el SMI no subiera en una proporción similar, porque no puede ser que casi 2 millones de trabajadores cuyos sueldos están directamente vinculados a ese indicador pierdan poder adquisitivo", ha advertido el sindicalista en declaraciones a los medios en Ceuta.

Sordo también ha advertido de que el acuerdo sobre el futuro del sistema de pensiones no está ni cerrado "ni cercano". "Hay contactos permanentes, pero tiene que consistir en una mejora estructural de los ingresos del sistema de Seguridad Social con un destope de las bases máximas de cotización", ha indicado.

El líder de CCOO ha dado casi por descartada la posibilidad de promover una huelga general, porque las conversaciones con el Ejecutivo central sobre la actualización de retribuciones en las administraciones públicas y las pensiones, al margen de lo que suceda con el SMI, se está resolviendo satisfactoriamente "con holgura", pero ha augurado que la conflictividad aumentará si la patronal persiste en ser "cicatera" con las subidas de sueldos.

Sordo ha reclamado al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos "más intervención pública" sobre los precios de la energía y los carburantes para seguir contiendo la subida de la inflación, pero ha lamentado que "la subyacente demuestra que las grandes empresas con capacidad para fijar precios están repercutiendo el incremento de los costes al consumo para salvaguardar sus márgenes de beneficio mientras apuestan por bajadas de sueldos".

"LA CEOE APUESTA POR EL CONFLICTO"

"Tener subidas de precios de productos básicos por encima del 15% es un problema de país, sobre todo para las familias con menos recursos", ha advertido el secretario general de CCOO, que se ha congratulado por haber conseguido que el 48% de los trabajadores amparados por los convenios firmados en 2022 hayan quedado protegidos por cláusulas de revisión salarial.

"Es un cambio de tendencia, pero netamente insuficiente, y para los 1.200 acuerdos que habrá que renovar en 2023 no hay un gran acuerdo de país que facilite las negociaciones el escenario de mayo conflictividad es más que previsible", ha anunciado Sordo, que ha cuantificado en el entorno del 4,5% las subidas de sueldos que tendrían que pactarse para 2023 y en un 3,5% y un 2,5% las de 2024 y 2025.

El máximo responsable de CCOO a nivel nacional aprecia, sin embargo, que "la apuesta de la CEOE por el conflicto es más que evidente" y ha alertado de que, si se lleva a la clase trabajadora a una pérdida de poder adquisitivo, "el peligro de recesión en España se multiplica".