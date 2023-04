Sordo (CCOO) ve "muy complicado" un pacto salarial con la CEOE y le reprocha que "se borre" de la negociación

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado este martes que ve "muy complicado" que los sindicatos puedan acordar con CEOE un nuevo pacto salarial porque "ahora que toca repartir los costes de la inflación" ha decidido "borrarse" de la negociación.

"Nos hemos encontrado con una patronal que se vuelve a plantar en una mesa sin traer ninguna propuesta escrita, ni siquiera oral. Y no es serio en un país que lleva ya dos años prácticamente con una tasa de inflación muy importante (...) no venga con una propuesta de incrementos salariales", ha criticado Sordo en declaraciones al Canal 24 horas recogidas por Europa Press.

El dirigente sindical ha insistido en que hay que recuperar los salarios en España y ha reprochado a la CEOE que "se enroque en la comodidad de decir que cada convenio se vaya negociando por su cuenta".

"Es una irresponsabilidad y una falta de corresponsabilidad enorme. CEOE ha pactado muchas de las medidas sociales que tan buen resultado están dando, claro con 40.000 millones de euros de dinero público para salvar empleo y empresas, pero ahora, cuando toca repartir los costes de la inflación, CEOE se borra de la negociación", ha denunciado.

Sordo ha advertido de que si la patronal continúa en esta dinámica, el escenario será el de una conflictividad laboral "importante", porque los trabajadores "no se van a someter a perder 10 ó 12 puntos de poder adquisitivo".

"Los sindicatos vamos a impulsar esos procesos de conflicto, de movilización, si los trabajadores quieren (...) El trabajador que ve que no se resuelve su convenio colectivo es el mismo que al día siguiente va al supermercado y ve que los alimentos valen un 15% más y esto va a generar de forma latente un malestar social y laboral", ha advertido.

Sordo ha explicado que una parte del sostenimiento del consumo interno en España se ha asentado en los "colchones de ahorros" que algunas familias generaron en la pandemia y que se utilizaron, en parte, para hacer frente a la no revalorización de los salarios. El problema, ha alertado, es que ese ahorro se empieza a agotar.

"El mensaje que le lanzaría a las personas trabajadoras en España es que sean conscientes de que si no están organizados en sus centros de trabajo, si no están organizados en sus sectores, las posibilidades de deterioro de su salario son infinitamente mayores", ha apuntado.

UNA REFORMA DE PENSIONES "MUY SÓLIDA"

En cuanto a la segunda pata de las reforma de pensiones aprobada recientemente por el Gobierno con el apoyo de CCOO y UGT, Sordo ha destacado que se trata de una reforma "muy sólida", que cambia el enfoque para aproximarse al reto de las pensiones de una manera "decisiva".

"Con el tema de las pensiones no hay que engañar a la gente. Si ahora tenemos casi 11 millones de pensionistas vamos a pasar a 15 millones de pensionistas de aquí al año 2048, que en general van a cobrar pensiones más altas, y si la esperanza de vida sigue aumentando durante más tiempo, todo esto va a suponer un incremento del gasto en pensiones muy importante en nuestro país, del orden de 2 ó 3 puntos del PIB, más cerca seguramente de 3 puntos que de los 2", ha indicado.

No obstante, ha insistido en que "no hay ninguna maldición que diga que esto no se puede sostener". Así, ha explicado que si el empleo evoluciona de forma positiva en los próximos años, la Seguridad Social va a contar con muchos más recursos.

"A partir de aquí habrá momentos en los que habrá que introducir ingresos adicionales para pagar las pensiones de esos 15 millones de pensionistas que estaremos en el año 2048 porque luego el gasto bajará otra vez. Por tanto, el acuerdo es muy, muy, muy sólido y garantiza la certeza de pensión para las generaciones que del 'baby boom' que se van a jubilar de aquí a mediados de siglo", ha indicado.