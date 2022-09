Sordo critica a patronales del pequeño comercio por atacar la cesta de Carrefour pero no la ampliación horaria

Apoya que se pida responsabilidad a las grandes distribuidoras y aboga por limitar precios en mercados con oligopolios

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este miércoles que le parece "muy poco serio" que las patronales del pequeño comercio hayan salido a criticar la cesta de 30 euros de Carrefour y no hayan abierto la boca nunca contra la liberalización de horarios comerciales.

"Me parece bastante fuerte acordarse ahora de que el pequeño comercio no va poder competir con cestas a 30 euros cuando no se han quejado de la liberalización de horarios comerciales, y eso les ha afectado", ha denunciado.

En un encuentro con la prensa para abordar las prioridades del nuevo curso político, Sordo ha afirmado que "se ha montado una enorme polémica a costa de una propuesta que ha terminado siendo una medida de responsabilidad social corporativa": tratar de inducir a las grandes cadenas de distribución a que oferten productos a precios asequibles.

"No sé por qué se ha montado tal lío. No me parece a mí que sea para tanto intentar que las cadenas de distribución oferten productos a precios de emergencia ante la situación de necesidad de millones de personas", ha indicado.

Otra cosa, ha dicho, es hablar de topar precios de los alimentos, una medida que considera que, en caso de acometerla, "debería estudiarse y hacerse bien" porque las cadenas de suministro son "complejas". "Puedes topar el precio a una distribuidora y quien acabe pagando el tope sea el productor", ha advertido.

Para Sordo, topar precios en mercados muy mediatizados por oligopolios sí sería "muy recomendable". En este sentido, ha avanzado que el sindicato tiene previsto presentar en próximas semanas propuestas para limitar precios de carburantes y combustibles y para que se retribuya a las empresas energéticas en función del coste real de producción, pero sin "estrangularlas".

"Topar precios en mercados olipolísticos es necesario, pero se tiene que hacer con bisturí, porque te puede salir el tiro por la culata", ha explicado.