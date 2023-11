Sordo culpa a las políticas activas de empleo de la falta de inserción laboral y no a las prestaciones

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha asegurado que las políticas activas de empleo, de recualificación y de inserción laboral en España "no funcionan bien", por lo que no se puede culpar directamente a las prestaciones de desempleo de desincentivar la inserción laboral.

El líder sindical ha señalado que antes de hablar de "paguitas" hay que analizar por qué la intermediación laboral de los servicios públicos de empleo es casi marginal en España y solucionar el problema de que la oferta formativa no está lo "suficientemente adaptada" a las necesidades que tiene los trabajadores y empresas.

Así ha respondido Sordo al ser preguntado en una rueda de prensa en la que ha presentar la campaña del 25N y el informe '2022-2023. Un año del Observatorio de acoso y por razón de sexo de CCOO', por una información de 'El País' acerca de que el Gobierno ha pactado con Bruselas reformar los subsidios por desempleo para incentivar la incorporación al mercado laboral, estableciendo que éstos serán mayores al principio para luego descender progresivamente, pero sin reducir el importe total a percibir.

Por ello, ha pedido no culpar a los trabajadores y no hablar por "intuición" culpándolos de no tener voluntad de trabajar porque cobran "paguitas". "Si las políticas activas de empleo, de recualificación y de inserción laboral funcionaran bien, podríamos saber si ese es o no el problema", ha añadido.