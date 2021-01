Sordo dice que "las espadas están todavía en alto" en la negociación de los ERTE

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha resaltado que "las espadas están todavía en alto" en la mesa de negociación para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 31 de enero, según ha señalado en declaraciones a Europa Press.

"De momento no hay cerrado un acuerdo, porque siguen habiendo flecos por cerrar y ya adelanto que CCOO no va a ceder en los compromisos de mantenimiento del empleo que tienen que tener las empresas que se acojan a un ERTE", ha dejado claro.

Desde su punto de vista, España no puede hacer un esfuerzo de "seguramente más de 20.000 millones de euros" para sostener el empleo, para "asumir los salarios que temporalmente dejan de pagar las empresas y las cotizaciones que dejan de pagar y no pedir como contrapartida que las compañías no puedan despedir en un tiempo".

De hecho, Sordo ha resaltado que el compromiso de mantenimiento del empleo se está adquiriendo en prácticamente todos los países de Europa. Así, ha incidido en que para CCOO la renovación de los ERTE debe ir acompañada del compromiso de mantener el empleo en los mismos términos que se han pactado hasta el momento.

"Espero que así sea, pero en estos momentos las espadas están todavía en alto", ha insistido, tras apuntar que CEOE está "haciendo fuerza" sobre esta idea de flexibilizar el compromiso del empleo. Para la organización sindical, este compromiso ya es "lo suficientemente flexible para que sea perfectamente válido".

El líder sindical ha pedido no olvidar que las empresas tienen que mantener seis meses sus empleos, pero que estos seis meses empiezan a computar desde el momento en el que incorporan al primer trabajador, por lo que "muchas empresas han recorrido buena parte de estos seis meses".

"Las empresas que a estas alturas están en un ERTE y no han incorporado a ningún trabajador seguramente tienen un problema bastante más grave que el del compromiso del empleo", ha remarcado.

Por este motivo, Sordo piensa que se deben pensar ya en medidas para reactivar la economía y para que las empresas, cuanto antes, puedan salir de los ERTE sin tener que despedir a nadie.

Sordo ha pedido a los empresarios que "no busquen un subrefugio legal" para que las empresas de España puedan percibir una exoneración de cotizaciones "incluso más alta de la que hay hoy en día" y pretender "no tener ninguna contrapartida tan importante como el mantenimiento del empleo".

También ha señalado que hay "algún tirón" en el tema de las exoneraciones, pero que en esto, "seguramente", se puede llegar a un consenso. No obstante, ha vuelto a insistir en que "el mantenimiento del empleo es condición necesaria para poder firmar el acuerdo y espera que, si no es hoy, lo sea la semana que viene".