Sordo dice que CCOO promoverá movilizaciones si la CEOE sigue "empecinada" en no negociar subidas salariales

Ve al PP "en posiciones marginales" frente a las derechas europeas" y a Vox como una fuerza "abiertamente antidemocrática y antiilustrada"

BILBAO, 11 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado que la central sindical promoverá movilizaciones durante le próximo otoño si la CEOE sigue "empecinada" en no negociar las subidas salariales. Asimismo, ha defendido que establecer un impuesto a la banca o las eléctricas no solo "no es descabellado, sino que es de sentido común".

En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, el representante sindical ha afirmado además que si el Gobierno quiere impulsar un pacto de rentas lo que tiene que explicar es "qué medidas pone encima de la mesa para facilitarlo".

Tras reconocer que el otoño "pinta complicado" al haber una situación de "mucha incertidumbre marcada por una guerra y sus consecuencias", ha advertido que todo ello provocará "efectos en materia socioeconómica y laboral intensos".

En este sentido, ha reconocido se dará un otoño de movilizaciones si la patronal no negocia una subida de salarios. Según ha detallado, tanto durante el próximo otoño como en 2023 van a ser "numerosos los conflictos que se den en torno a los convenios colectivos en la medida que se consolide la perdida de poder adquisitivo producto de la inflación y la congelación de los salarios".

"Además, desde CCOO vamos a promover movilizaciones más allá de los convenios, movilizaciones generales para denunciar la actitud de la CEOE si sigue empecinada en ella", ha añadido.

A su juicio, es necesario "un acuerdo general" sobre salarios que se pueda trasladar a los convenios colectivos de tal forma que, aunque "no es realista" pensar que los sueldos vayan a subir ahora un 10 por ciento, sí lo es que en los años 2022, 2023 y 2024 se establezcan cláusulas de revisión que permitan recuperar la pérdida de poder adquisitivo.

Por otro lado, Sordo se ha referido a un posible pacto de rentas y ha incidido en que "la parte más complicada es el pacto salarial, ya que la CEOE está muy obcecada en no acordar los salarios en términos razonables de recuperación del poder adquisitivo".

"El Gobierno si quiere impulsar un pacto de rentas lo que tiene que explicar es qué medidas pone encima de la mesa para facilitarlo. Ha hecho alguna cosa como la limitación del precio del gas, está comprometido a revalorizar las pensiones en función de la inflación, pero puede hacer más cosas como utilizar la fiscalidad o proteger mejor a los desempleados", ha enumerado.

Respecto a la reforma de las pensiones, Sordo la ha calificado de "muy positiva" y ha apostado por hablar ahora de "la política de ingresos para garantizar la viabilidad del sistema".

Cuestionado por la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para contener el precio de alimentos básicos, el dirigente sindical ha afirmado que se vive un "momento muy delicado" y se deben tomar "medidas excepcionales".

"Se necesitan topar algunos precios. Se habla mucho de los alimentos, pero yo me quiero referir también a los precios eléctricos y de los combustibles que afectan a la cesta de la compra encareciéndola", ha añadido.

En su opinión, es posible limitar los precios "simplemente haciendo que las empresas mantengan los excedentes que tenía entre 2017 y 2019". "Que mantengan unos beneficios razonables y sean compatibles con una limitación de los precios. Ese tipo de medidas, que parecían de comunistas trasnochados, las está empezando a valorar la Comisión Europea", ha expresado.

IMPUESTO A LA BANCA

Además, ha considerado que un impuesto a la banca o las eléctricas no solo "no es descabellado, sino que es de sentido común". "Los impuestos sobre los beneficios debieran extenderse al conjunto del sistema productivo", ha sostenido.

Por otro lado, ha considerado que subir los tipos de interés para contener la inflación "va a funcionar poco y puede ser hasta contraproducente" y ralentizar la economía.

Asimismo, ha afirmado que "no ve posibilidad" de que pueda caer el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos y ha considerado que el presidente, Pedro Sánchez, tratará de apurar al máximo la convocatoria de elecciones.

"Hay una amenaza en ciernes, según dicen las encuestas; la posibilidad de que las derechas ganen las próximas elecciones... la derecha en España ha tenido en los últimos años un proceso un tanto reaccionario, muy mediatizado por la irrupción del neofascismo de Vox y de un PP que está en posiciones muy marginales respecto a las derechas europeas", ha indicado, al tiempo que ha acusado a la formación de Santiago Abascal de ser "una fuerza abiertamente antidemocrática y antiilustrada".