Sordo dice que a CEOE "le viene bien" bajar el IVA de los alimentos para que las empresas mejoren su márgenes

Cree que el Gobierno "tendría que intentar desatascar ese problema"

SANTANDER, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado este lunes en Santander que a CEOE "le viene bien" bajar el IVA de los alimentos para que las empresas "que tienen poder de mercado para fijar precios" puedan seguir mejorando sus márgenes y excedentes, mientras "aprietan los tornillos" a los productores y a las empresas que los suministran, por lo que el Gobierno "tendría que intentar desatascar ese problema".

Sordo se ha pronunciado así en Santander, a preguntas de la prensa sobre la reunión que mantienen este lunes el Ministerio de Agricultura, los supermercados, sector primario e industria para abordar el alza de los precios de alimentos, y la postura favorable de la patronal a bajar el IVA de la carne y el pescado.

"El señor Garamendi ve bien bajar el IVA para que las empresas que tienen poder de mercado para fijar precios puedan seguir mejorando sus márgenes y excedentes. Porque lo que estamos viendo es que los precios al consumo no bajan en la misma proporción que la bajada del IVA", ha declarado el secretario general de CCOO, para quien este hecho evidencia que la bajada de impuestos "de forma generalizada no es una medida efectiva para bajar precios. Está demostrado, sobre todo en los sectores en los que no hay competencia", ha subrayado.

En su opinión, el problema es que en España hay sectores que tienen capacidad de fijar "unos márgenes de competencia muy limitados", como es el caso de las cadenas de distribución de alimentos y otros productos, "donde se aprietan los tornillos a las empresas que suministran esos alimentos, a los productores de esos alimentos que tienen excedentes muy limitados porque grandes empresas distribuidoras tienen capacidad de fijar un precio y competir muy poco entre ellas".

Además, Sordo ha apuntado que la misma situación se produce en el sector financiero, apuntando que en este país "no hay una competencia real en el mercado de hipotecas". "Si tú vas en España de una entidad financiera a otra para ver quién te pasa una hipoteca de renta variable a una fija a precio distinto, te encuentras que no hay competencia".

Un hecho que, en su opinión, se produce porque "pactan las condiciones en las que concurren", lo que hace que salven sus márgenes empresariales. "Y por eso se está forrando el sistema financiero después de ser rescatados con dinero público y se está forrando y más lo va a hacer a costa de los bolsillos de los trabajadores que tuvieron que suscribir una hipoteca para pagar una casa a un precio desorbitado".

"No puede haber un mercado sin competencia y en España el mercado financiero tienen niveles ínfimos de competencia", ha declarado Sordo a preguntas de los medios, acompañado por la secretaria general de CCOO Cantabria, Rosa Mantecón, con motivo de la celebración de una asamblea para apuntar la estrategia sindical de CCOO de cara a 2023.