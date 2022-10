Sordo dice que hay un "proceso de secesión de ricos" y que la desigualdad "radicaliza" a la sociedad

PAMPLONA, 13 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha advertido de que en España hay un "proceso de secesión de ricos" a través de "discursos anti impuestos" y ha afirmado que lo que "radicaliza" a la sociedad es la desigualdad.

Así lo ha afirmado en el transcurso del Foro Ser Navarra, que se ha celebrado este jueves en Pamplona, donde le han preguntado por la declaraciones del presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en las que criticaba que se divida "entre ricos y pobres", lo que "radicalizaba" la sociedad. Sordo ha replicado que "el problema es que salgamos de la crisis con más desigualdad" y ha aseverado que lo que "radicaliza es la desigualdad y la pérdida de expectativas".

En este sentido, ha criticado los "discursos anti impuestos" y ha resaltado que los recursos y la deuda pública durante la crisis de la pandemia "han salvado al país". Ha afirmado que estos discursos o la competencia entre comunidades autónomas "para ver quién quita los recursos al vecino" son los que "radicalizan a la sociedad". Y ha advertido de que en España se quiere hacer un proceso de "secesión de ricos", que "piensan que los problemas no van con ellos" y "amenazan con llevarse los recursos a Portugal".

En este mismo foro ha intervenido, en el turno de preguntas, el presidente de la Confederación Empresarial de Navarra (CEN), Juan Miguel Sucunza, quien no ha compartido que las empresas estén repercutiendo el aumento de los costes en los precios. Ha asegurado que en Navarra "muchas empresas no pueden hacerlo porque muchos de sus compradores son empresas potentes". Y ha considerado que medidas como el aumento de las cotizaciones o de las pensiones "van a complicar más las cosas" en cuanto a un pacto de rentas.

Unai Sordo ha contestado asegurando que "no ha habido ninguna voluntad" por parte de la patronal en materia de negociación salarial. Ha opinado que el aumento de las pensiones "es bueno porque, si no, va a conllevar una devaluación del poder adquisitivo de 10 millones de ciudadanos, el 60% de los cuales tiene pensiones por debajo de los 1.200 euros". Por otro lado, ha destacado que el aumento de las cotizaciones "se determina todos los años, no ha ocurrido nada que no haya ocurrido todos los años".