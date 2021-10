Sordo insiste en que la reforma laboral se va a modificar "sí o sí" en las próximas semanas

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha insistido este jueves en que en las próximas semanas se producirán "sí o sí" modificaciones en la reforma laboral, para poder cumplir con los plazos comprometidos por el Gobierno a Bruselas, antes de que termine el año.

"Sí o sí en las próximas semanas la reforma laboral se va a ver modificada y espero que se vea modificada en un sentido favorable para los intereses de los trabajadores", ha dicho Sordo en la rueda de prensa posterior a la inauguración del 12º Congreso Confederal de CCOO.

Sordo ha recordado que, antes de la pandemia, las negociaciones sobre la reforma laboral se encontraban en un estado "muy avanzado", sobre todo en lo referente a la negociación colectiva. Sin embargo, con el coronavirus "han cambiado las circunstancias" y también los tiempos, con diciembre como plazo límite para presentarlo a Bruselas, lo que implica que el diálogo entre las partes debe concluir antes.

"La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) no está de acuerdo con la orientación de lo que hemos hablado en la mesa. Ahora hay que hablar de contratación, despido y flexibilidad interna. Cuando tengamos cerrada esta negociación, tenemos que ver si se dan las posibilidades de llegar a un acuerdo tripartito o no", ha explicado.

A pesar de que el tiempo juega en contra de las negociaciones, Sordo ha señalado que "dos meses y una semana dan para mucho" y ha subrayado que su sindicato está dispuesto a negociar "siete días por semana, si es necesario".

Sordo también ha urgido al Gobierno a dar "un golpe de timón" y tomar medidas para dar respuestas a la gente "que tiene deterioradas sus condiciones de trabajo" como consecuencia de la reforma laboral anterior.

SUBIDA DEL SMI

Sordo también ha hecho ante los medios un "balance satisfactorio" de sus últimos cuatro años al frente del sindicato. Un periodo dividido en dos etapas marcadas a causa pandemia, pero ambas protagonizadas por "el diálogo social".

Entre los logros de estos cuatro años, el sindicalista ha citado las negociaciones sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la promesa del Ejecutivo de mantener esa senda.

"Me quedo con el compromiso de la subida del SMI al 60% de la media salarial (...). El SMI, si hoy se situara en el 60%, estaría en el entorno 1.050 euros por 14 pagas. No he interpretado ningún cambio de posición del Gobierno", ha asegurado Sordo.

El sindicalista también ha felicitado al sindicato por haber salvaguardado la tasa de cobertura de los convenios colectivos y por haber "soslayado" los efectos de la anterior reforma laboral.

En cuanto a la organización interna de CCOO, en estos cuatro años de gestión ha aumentado un 5,6% la afiliación, con un 46% de afiliadas. Además, se ha logrado que el 84,3% de la financiación provenga de ingresos propios.

Sordo ya ha adelantado que el sindicato no puede sostener su independencia con las cuotas actuales para afiliados y ha pedido "corresponsabilidad" para mantener la autonomía de los "poderes económicos y políticos".

"Tienen que ser cuotas que sirvan para tener un volumen de sindicalistas, abogados, técnicos, laboralistas... de primer orden", ha añadido.

Sordo también ha citado la relación entre los sindicatos y la patronal durante la pandemia, con el diálogo social como "contrapunto a la crispación política".

"Organizaciones tan distintas y tan distantes hemos sido capaces de diagnosticar un interés común para cerrar acuerdos que han salvado empresas y empleo", ha comentado el secretario general de CCOO.

Además, en referencia a la patronal, ha sostenido que el marco bipartito tiene "un potencial enorme" en España y se ha mostrado dispuesto a negociar el quinto acuerdo por el empleo y la negociación colectiva con la CEOE. No obstante, Sordo ha puesto como condición esperar a que concluyan las negociaciones de la reforma laboral.