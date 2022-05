Sordo pide a las izquierdas "candidaturas bien armadas" sin "cuitas internas" para hacer frente al "neofascismo" de Vox

Advierte de que las próximas elecciones generales marcarán "uno de los momentos políticos más importantes de la democracia"

BILBAO, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apelado a las izquierdas de los distintos territorios del Estado a tener "altura de miras" para hacer frente al posible ascenso al Gobierno central de "la extrema derecha de Vox", y ha advertido de que las próximas elecciones generales marcarán "uno de los momentos políticos más importantes de la democracia". Por ello, ha reclamado a los progresistas que concurran "en las mejores condiciones posibles, con candidaturas bien armadas" y sin dejarse arrastrar por "cuitas internas", para impedir que una fuerza "neofascista como Vox" llegue al Gobierno.

El líder sindical ha respondido, de esta forma, a las preguntas sobre su opinión respecto a la asociación 'Sumar', impulsada por la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y que será la base para una nueva confluencia de izquierdas.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Sordo ha recordado que él ha optado por no hacer "grandes valoraciones de los procesos de construcción de candidaturas en torno espacios políticos" porque no se dedica a la política ni se quiere meter "en camisas de once varas".

No obstante, cree que hay que trasladar "que el país va a llegar dentro de un año y pico a uno de los momentos políticos más importantes de la democracia, porque la opción reaccionaría de que una fuerza neofascista como Vox no solo influya en la política, sino que entre en el Gobierno de España, es absolutamente realista", como se ha visto en Castilla y León, y se va a ver en Andalucía, "salvo que los resultados no den".

"A partir de ahí, yo creo que hace falta la concurrencia de espacios políticos: uno, el que se va a nuclear lógicamente en torno al PSOE y otro el que se va nuclear en torno a ese otro espacio, lo que se ha podido llamar Unidas Podemos en este momento o lo que surja de ahí, que tienen que concurrir en esas elecciones en las mejores condiciones posibles, con candidaturas bien armadas y, sobre todo, con un proceso de legitimación de las políticas de un nuevo contrato social, que es lo que necesita este país, que tiene que ser nítido", ha indicado.

A su juicio, "lo que está en juego es que es mucho". "Lo que está pasando en Hungría o en Polonia no está pasando al otro lado del mundo, está a dos horas de avión de Loiu, y son gobiernos que están poniendo en solfa los derechos democráticos, los derechos sociales y no solo atentan contra las minorías, como a veces se dice que con una cierta ligereza, que sí, pero atentan contra los derechos de la mayoría y la calidad de la democracia".

El líder sindical ha destacado que "el problema de la derecha en España es que sigue absolutamente pivotando en torno a la batalla cultural y la batalla de enclaves seguros que intenta situar, de forma reaccionaria, la extrema derecha, y esto es un problema para el país".

Por ello, ha apelado "a las fuerzas de progreso a las estatales o nacionales, y al conjunto de las fuerzas de España y de sus distintos territorios, a que tengan altura de miras porque está en juego mucho". En este sentido, espera que las izquierdas "sepan sumar y leer el momento".

Para Unai Sordo, no hay que dejarse arrastrar por "cuitas internas". "Los derechos que hemos construido para trabajadores y trabajadoras, los modelos sociales, los modelos de pensiones, los modelos de enseñanza pública, de sanidad pública, estarían en cuestión en una configuración de mayorías políticas donde la extrema derecha jugara un papel determinante, y lo vamos a ver en Castilla y León", ha avisado.