Sordo valora los datos de la EPA como "espectaculares", aunque pide no resignarse ante la tasa de paro

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo, ha valorado como "espectaculares" los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del segundo trimestre, que muestra la creación de 603.900 nuevos empleos en España.

"Estamos en los niveles de ocupación más altos de la historia de España y el incremento en este segundo trimestre del año de la ocupación ha sido muy importante (...). Por tanto, los datos son, si se me permite la expresión, espectaculares", ha valorado Sordo en una entrevista con RNE recogida por Europa Press.

No obstante, ha subrayado que España no debería de resignarse ante la actual tasa de paro. "Lo que ocurre es que no todo en la vida son datos. Yo creo que un país nunca puede resignarse a tener una tasa de desempleo en el 11,6%, hay que continuar trabajando para seguir generando empleo y el único dato que me parece un poco preocupante es que sigue sin repuntar el empleo industrial, que yo creo que es clave en el desarrollo a largo plazo de un país", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que aunque "los datos son indiscutiblemente buenos tanto en cantidad como en calidad del empleo", es necesario "seguir promoviendo la inversión, la inversión privada", ya que en su opinión, queda pendiente "la mejora y la recuperación de los salarios".

"Yo creo que va a ser una de las grandes variables hasta qué punto somos capaces de recuperar los salarios después de un año 2022 muy complicado por el periodo de inflación, porque creo que esto es lo que va a mejorar la vida de las personas y porque creo que además es una variable clave para que España siga creciendo y creciendo de forma sostenible, generando más empleos también cuando pase el verano", ha insistido.