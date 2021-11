Sordo valora "todo lo que reduzca la interinidad" y espera que el acuerdo tenga "garantías jurídicas"

BILBAO, 12 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha dado la bienvenida a "todo lo que reduzca la interinidad" en las administraciones públicas y ha confiado en que el acuerdo alcanzado por el PNV y ERC con el Gobierno al respecto tenga "todas las garantías jurídicas".

El Gobierno llegó este pasado jueves a un acuerdo con ERC y PNV para que los trabajadores interinos de la Administración Pública con más de cinco años en el mismo puesto consigan una plaza fija sin necesidad de opositar, mediante un concurso de méritos amparado en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).

El acuerdo, al que llegaron los grupos de PSOE y Unidas Podemos con ERC y PNV, incluye dos disposiciones adicionales que obligan a las administraciones a convocar "por el sistema de concurso aquellas plazas de carácter estructural que han estado ocupadas por personal temporal al menos desde el 1 de enero de 2016, a contar cinco años desde el 31 de diciembre de 2020".

En rueda de prensa en Bilbao, donde ha participado en la Escuela Sindical 'Pedro Gómez, Unai Sordo ha afirmado que "lo que parece" que se ha acordado este jueves va "en la línea" del decreto y del acuerdo planteado en su día por las organizaciones sindicales.

"El objetivo, lógicamente, es una reducción drástrica de la interinidad en la función pública y una consolidación de plazas", ha añadido. Sordo ha asegurado que CCOO siempre ha defendido que este proceso de consolidación de plazas tiene que tener "todas las garantías jurídicas" y "no puede pecar de voluntarismo".

"A veces se pueden querer hacer cosas que legalmente no se pueden hacer, espero que este acuerdo no tenga, en este sentido, ninguna pega, no tengo pistas para decir lo contrario", ha asegurado.

Sordo ha añadido que, "todo lo que vaya en la dirección de reducir la interinidad en la función pública, bien hecho estará" y ha indicado que están analizando los textos acordados para "dar certidumbre", sobre todo, a los interinos e ir a esos procesos de consolidación que "tienen que tener todas las garantías legales, tanto en los puestos estructurales como otros que, sin serlo, "han sido injustamente ocupados por personas interinas desde hace demasiados años".