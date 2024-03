Sordo no ve bien para la estabilidad política la falta de PGE pero descarta un final acelerado de legislatura

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este martes que, para la estabilidad política, es "una mala noticia" que no haya unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ha descartado que vaya a producirse un "final acelerado" de legislatura.

"Creo que va a haber más legislatura de lo que se cree y menos de lo que se podría. Es decir, que quizás no haya una legislatura de cuatro años, pero yo tampoco preveo un final acelerado de la legislatura, ni mucho menos", ha dicho Sordo en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press.

El dirigente sindical considera que el clima político "es irrespirable" y que "convendría rebajar la tensión absolutamente excesiva" que se está viviendo y que procede, a su juicio, "de la no legitimación de la actual mayoría parlamentaria, no de la actual, sino incluso de la anterior legislatura".

"Creo que convendría rebajar el tono y tratar de situar en la conversación pública elementos que salgan de esta especie de disputa de patio de vecinos, porque creo que el país está delante de retos muy estratégicos que requerirían de acuerdos interinstitucionales, que requerirían incluso de acuerdos de país, pero ahora mismo parece inviable porque el ruido es ensordecedor", ha confesado.

En su opinión, la convocatoria electoral en Cataluña ha hecho "prácticamente imposible" negociar unos nuevos Presupuestos, y ha insistido en que esto es una "mala noticia en términos políticos", si bien ha precisado que no supone un problema material prorrogar las cuentas de 2023 para 2024.

"La prórroga de unos Presupuestos se ha producido ocho veces ya en la democracia y son lo suficientemente expansivos, si añadimos la ejecución de fondos europeos, para que no tenga que haber grandes restricciones presupuestarias. La recaudación fiscal va bien, se ha reducido el déficit público, se está reduciendo la deuda pública. No creo que haya un enorme problema material por prorrogar los presupuestos, pero no es un buen mensaje de estabilidad política, eso es evidente", ha concluido.