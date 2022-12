Sordo ve posible un acuerdo sobre el SMI si sube cerca de un 8% en 2023: "No aceptaremos 1.032 euros"

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha afirmado este miércoles que su sindicato podría llegar a un acuerdo "rápido" con el Gobierno si plantea una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2023 próxima a la inflación media del año, que rondará el 8,2% ó el 8,1%.

Durante su intervención en un desayuno informativo en Nueva Economía Fórum, Sordo ha señalado que esta subida cercana al 8%, que llevaría el SMI a unos 1.080 euros mensuales, coincidiría más o menos con el incremento máximo de la horquilla que recomendará el grupo de expertos creado por el Gobierno para determinar la evolución del SMI a fin de llevarlo hasta el 60% del salario medio, como establece la Carta Social Europea.

Lo que sí ha advertido Sordo es que su sindicato no aceptará un alza del SMI para 2023 de apenas el 3%, lo que situaría esta renta mínima en torno a los 1.030 euros. "Es una negociación que hay que resolver rápido. Es una decisión política de o sí o no, pero nosotros no vamos a aceptar una subida del SMI a 1.030 euros", ha avisado.

De este modo, si el Gobierno propone que el SMI suba en torno al 8% en 2023, el líder de CCOO ve posible un acuerdo, al menos con los sindicatos.

Eso sí, Sordo ha advertido durante su intervención de que la subida del SMI ha de venir acompañada de una modificación de la Ley de Desindexación, pues, de lo contrario, "esa subida no va a llegar a miles y miles de trabajadores, sobre todo de trabajadoras", de sectores muy ligados a los cuidados que conciertan contratos con las administraciones públicas.

"Parte de los problemas que estamos teniendo en España para mejorar los salarios más bajos a través de los convenios vienen de que hay sectores enteros, gestionandos por grandes empresas, que conciertan y licitan con la administraciones públicas y que no se pueden repercutir los incrementos salariales porque tenemos una ley que lo impide, que data de 2015", ha explicado.

INSTA A CEOE A CONSEGUIR UN ACUERDO SALARIAL PARA LOS CONVENIOS

Sordo ha defendido además la necesidad de llegar a un acuerdo salarial con la CEOE en materia de negociación colectiva, no sólo por evitaría un "innecesario" incremento de la conflictividad laboral, sino porque contribuiría a impulsar la demanda interna, que se sustenta sobre salarios, nóminas y prestaciones.

"Espero que podamos llegar a ese acuerdo porque si no, la conflictividad laboral se va a incrementar de forma notable y además vamos a tratar de que sea así, porque aceptaremos un proceso de devaluación salarial pacífico", ha avisado.

Para lograr ese acuerdo, Sordo propone unos incrementos salariales de inicio "razonables" y fórmulas "flexibles" de compensación a los trabajadores en caso de desviaciones de precios sobre las subidas pactadas.

Así, ha explicado que su sindicato está dispuesto a aceptar diversas fórmulas: cláusulas de revisión salarial a un año, a final de ciclo o que liguen una parte a la evolución de los precios y otra a la marcha de los distintos sectores económicos, eso sí, "con datos objetivos" sobre cómo están yendo dichos sectores.

"Estamos por la labor de poder colaborar con el Gobierno y con metadatos para determinar la evolución económica de cada uno de los sectores (...). Lo que no queremos es firmar un acuerdo donde la devaluación de los salarios sea la norma y la contención de beneficios, una declaración de intenciones", ha subrayado.

Para Sordo, lograr un acuerdo de convenios reforzaría el papel de los agentes sociales, sería "muy útil" para el país y debería formar parte, a su juicio, de un pacto de rentas.

Ahora bien, el líder de CCOO ha asegurado estar "bastante harto" de que el Gobierno llame a sindicatos y empresarios a llegar a un pacto de rentas mientras "toma unilateralmente, sin contar con los agentes sociales, todas y cada una de las medidas que podrían conformar ese pacto de rentas".

"La próxima vez que nos emplace a un pacto de rentas le vamos a decir que lo negocien con el maestro armero si mientras toma decisiones unilaterales, aunque luego podamos compartir algunas, como la 'excepción ibérica'", ha subrayado.

HAY QUE APARCAR LA AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE CÁLCULO DE LAS PENSIONES

Sobre la negociación de la segunda pata de la reforma de las pensiones, el secretario general de CCOO ha dicho compartir en buena parte la "orientación" de la mayor parte de las medidas, entre las que ha citado el destope de las bases máximas de cotización, la subida de la pensiones máximas o la extensión del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) hasta 2050 (su vigencia actual es hasta 2032).

Todas estas medidas, ha recalcado, parten de recomendaciones del Pacto de Toledo, no así la ampliación del periodo de cálculo a 30 años propuesta por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el marco de esta negociación.

"Estamos dispuestos a hablar de todo, pero no vamos a considerar la ampliación del periodo de cálculo a menos que venga avalada por un consenso político previo que ahora mismo no vemos. Emplazamos al Gobierno a resolver el resto de materias de la negociación", ha señalado Sordo, que cree que, si se logra un acuerdo, la sociedad española percibirá que el sistema puede ser viable de aquí hasta mediados de siglo.