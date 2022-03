Soria 'Ya', "defraudada" por el "doble juego del PP" al que ofreció la abstención "hasta el último momento"

VALLADOLID, 10 (EUROPA PRESS)

El cabeza de lista de Soria 'Ya' y nuevo procurador por la provincia soriana, Ángel Ceña, se ha mostrado "defraudado" e incluso "utilizado" tras el "doble juego" que, a su juicio, ha llevado a cabo el Partido Popular en las últimas semanas y ha asegurado que veinte minutos antes de la constitución de las Cortes los sorianos ofrecieron su abstención al PP que, según ha evidenciado, no se tenía que "echar en manos de Vox" como finalmente ha ocurrido.

"No hay excusas, han querido hacerlo y lo han hecho", ha sentenciado Ceña que ha acusado al PP de haber "mareado" a la plataforma de electores a lo largo de toda la semana "para nada" desde el convencimiento de que los de Alfonso Fernández Mañueco "ya tenían el plan" y de que su decisión de pactar con los de Santiago Abascal "ya estaba tomada" a pesar de las soluciones --"no una si no varias", ha añadido-- que habían planteado los sorianos para que los populares no cayeran "en manos de Vox".

"Promesas hemos tenido muchísimas y queríamos concreción", ha explicado Ceña respecto a las peticiones concretas de Soria 'Ya' que, según ha admitido, ha visto "frustradas" sus intenciones en una negociación en la que, según ha asumido también, eran nuevos.

Dicho esto, ha aseverado que Soria 'Ya' no se va a rendir a pesar de que en la jornada de hoy no hayan podido ser determinantes con sus tres procuradores.

Por su parte, el procurador de Por Ávila, Pedro Pascual Muñoz, ha tirado de ironía para asegurar que tras escuchar a Soria 'Ya' está viviendo un 'deja vu' y ha advertido a Ceña de que pronto se dará cuenta de que "todo es un paripé" como han evidenciado este jueves "Juan y Alfonso", como se han llamado el candidato de Vox, Juan García-Gallardo, y el del PP, Alfonso Fernández Mañueco.

"Han engañado hasta con la convocatoria de elecciones", ha sentenciado el procurador del partido escindido del PP en Ávila que se ha confesado "idealista" ante la posibilidad de que alguien le llamase a última hora después de que Fernández Mañueco no se quiera reunir en persona con él en la ronda de contactos que inició para la conformación del Gobierno.

Pascual ha pedido a PP y a Vox que "se dejen de historias" y ha expresado su "tristeza" por el devenir de su provincia y de Castilla y León y ha aclarado que hoy sólo se van contentos a su casa los trece procuradores de Vox.