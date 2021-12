Sorprende a los tuyos esta Navidad con tres propuestas originales de Orlando Creaciones

MADRID, 23 (CHANCE)

Las Navidades son una de las fechas más esperadas por todos. Familia y amigos se reúnen para celebrar el final y el inicio de un nuevo año y elegir el menú navideño perfecto para sorprender a los invitados se convierte en el reto del mes de diciembre. Por ello, y para seguir inspirando a todos los hogares españoles en esos días tan señalados, Orlando ha seleccionado tres recetas perfectas para celebrar las Navidades con Orlando Creaciones, la nueva apuesta de la marca que está compuesta por tres variedades: Dulce, Intensa y Suave, y que ha sido premiado por los consumidores como Producto del Año 2022.

¿Y tú, te las vas a perder? Estas recetas se pueden encontrar en el libro 'Orlando Creaciones: Atrévete a hacerlas tú en menos de 25 minutos. 30 inspiradoras recetas para que todos tus momentos sean especiales', de forma gratuita en la web de Orlando. Este nuevo libro ha sido diseñado por el chef y embajador de la marca Iván Sáez, y es un original recetario con propuestas gastronómicas para comidas con amigos y familiares, cenas rápidas y deliciosas y recetas para ocasiones especiales.

Además, todas las recetas del nuevo libro están elaboradas con las tres nuevas variedades. Esta nueva gama es una innovación sin precedentes en la categoría y está elaborada con ingredientes naturales de alta calidad y aceite de oliva virgen extra, cocinadas en Alfaro (La Rioja) a fuego lento durante más de dos horas para que las familias no necesiten más de 25 minutos para cocinar platos elaborados y deliciosos.

¿Estáis ya listos para cocinar? Orlando Creaciones propone 3 deliciosas recetas para estas fiestas con las que harán que todos se chupen los dedos y pregunten si #LoHasHechoTu.

Farfalle con suprema de pollo, salsa de espinaca, nueces y pasas con Orlando Creaciones Dulce para los más armoniosos

¿Pasta en Navidad? Sí. Esta receta sorprenderá sin duda a los invitados, pero de eso se trata. Acompaña la pasta con diferentes elementos como las espinacas, nueces o pasas. Eso sí, no hay que olvidar dar el toque final con la salsa Orlando Creaciones Dulce. Y es que la cebolla caramelizada, las chalotas y el aceite de oliva virgen extra hacen que sea un plato de lo más apetecible. Esta receta permite innovar en la cocina y dejar a los comensales con la boca abierta, sobre todo, a los más golosos.

Para sacar el máximo partido a esta receta es aconsejable utilizar un plato grande y llano y además, si queremos darle un toque único, añadir unas lascas de parmesano por encima y un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Ratatouille Orlandero con Orlando Creaciones Suave para los más sofistacados

Esta ratatouille no sería lo mismo sin la salsa Orlando Creaciones Suave. Esta variedad contiene una base de pimiento asado, cebolla y aceite de oliva virgen extra, ideal para este plato. Es importante que las verduras se cocinen a fuego lento para que se hagan bien y no se queden crudas. Esta receta, es una nueva versión para elaborar una ratatouille que seguro que no defrauda a la familia. La combinación de sus ingredientes harán que los invitados no olviden las Navidades de 2021.

La salsa Orlando Creaciones Suave permite conseguir un resultado espectacular. Además, se pueden añadir unas hojas de romero por encima.

Solomillo de cerdo a la plancha con arbolitos de coliflor con Orlando Creaciones Intensa para los más pasionales

Un plato sencillo y diferente. Todos conocen el solomillo, pero pocos han probado la receta de Orlando. Además de los filetes de cerdo y las coliflor, aquí no puede faltar la salsa Orlando Creaciones Intensa.

Gracias a sus ingredientes como el ajo asado, las hierbas mediterráneas (perejil, orégano, tomillo y romero) y el aceite de oliva virgen extra, el resultado final es muy potente. Suena bien, pero sabe aún mejor. Por lo tanto, es el complemento perfecto del menú navideño que todos los invitados recordarán.

Y...¿Qué es una mesa de Navidad sin tener presente el color rojo? Por ello, Orlando aconseja emplatar el solomillo en un plato blanco para que predomine el color de la salsa Orlando Creaciones Intensa. Para darle un toque más especial, se puede cubrir el solomillo con un poco de hierbas frescas como la albahaca. ¡Los comensales no dudarán en degustar este último plato!