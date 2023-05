La sorprendente reacción de Rubén, marido de Boris Izaguirre, para evitar las preguntas sobre Tamara Falcó

MADRID, 18 (CHANCE)

No es ningún secreto que Tamara Falcó y Boris Izaguirre están distanciados desde el pasado mes de octubre, cuando el venezolano criticó a la marquesa de Griñón en el diario 'El País' tras sus cuestionadas declaraciones sobre la sexualidad en el Congreso sobre las Familias al que asistió en México una semana después de su ruptura con Íñigo Onieva.

El escritor aseguraba que había que alejar a la hija de Isabel Preysler de ese ambiente ultracatólico y nocivo para ella, unas palabras que sentaron fatal tanto a Tamara como a su madre y que marcaron un antes y un después en la estrecha relación que hasta ahora mantenían con Boris.

Desde entonces han sido numerosas las ocasiones en las que el presentador se ha disculpado públicamente con la marquesa, reconociendo que su ataque fue injustificado y estuvo fuera de lugar. Sin embargo, ella no da su brazo a torcer y nada queda de su antigua amistad.

Con Tamara en el ojo del huracán mediático tras haberse quedado sin vestido de novia a dos meses para su boda, inevitable preguntar a Boris qué opina de este inesperado varapalo para la marquesa y si ha intentado ponerse en contacto con ella para preguntarle cómo se encuentra.

Un tema sobre el que el venezolano no quiere ni oír hablar viendo su reaccion huyendo a la carrera desde el teatro en el que está representando su zarzuela hasta el bar más cercano. Una sorprendente reacción impropia de él que no se ha quedado ahí, puesto que minutos después al abandonar el lugar ha sido su marido Rubén el que ha dejado claro -de una manera cuanto menos cuestionable- que Boris no va a pronunciarse sobre el vestido de novia de Tamara.

Y es que ejerciendo de improvisado 'guardaespaldas' del venezolano, su marido no ha dudado en apartar el micrófono intentanto alejarlo de Boris mientras miraba desafiante a la reportera para que no continuase con las preguntas. Ajeno a todo, el comunicador ha echado balones fuera promocionando 'Mask Singer' y aplaudiendo el trabajo de Ana Obregon y Mónica Naranjo en el talent show de Antena 3. El tenso e incómodo momento, ¡a continuación!