Las sorprendentes palabras que Isa Pantoja dedica a Julián Muñoz

MADRID, 3 (CHANCE)

Días después de protagonizar un encontronazo con un reportero y mostrar la peor versión de sí mismo, Julián Muñoz concede hoy una jugosa exclusiva a la revista "Diez minutos" en la que, básicamente, habla de Isabel Panotoja, y no precisamente bien. El exalcalde de Marbella, sin embargo, tiene buenas palabras para la hija de la tonadillera, Isa, con quien siempre tuvo buena relación.

Esta mañana ha sido la propia Isa, en "El programa de Ana Rosa", quien ha hablado de Julián y ha recordado cómo vivió ella el noviazgo que el expolítico mantuvo con su madre y dedicándole unas palabras que nos han dejado bastante sorprendidos.

Admitiendo que se enteró de esta relación por televisión, la prometida de Asraf ha contado el momento, que no ha olvidado casi 20 años después. "Estaba en la Moraleja y puse la tele en el salón, que a mi no me dejaban porque siempre salía mi madre, y de repente la puse y vi que estaba en El Rocío con un señor que yo no conocía y se daban un beso. Y yo, que era una niña de 6 años, cogí el teléfono, la llamé y le dije que tienes novio, me alegro mucho por ti, qué bien. Después ya me habló de él y ya lo conocí", ha confesado.

Y, a pesar de que para su madre Julián Muñoz se ha convertido en una persona innombrable, Isa ha admitido que mientras duró el noviazgo, "fue la época más feliz de mi vida, La Moraleja y Marbella. Para mí éramos una familia. Guardo muy buen recuerdo de esa época".

"Yo no he tenido figura paterna y Julian conmigo siempre se portó muy bien, siempre fue muy atento", ha confesado, desvelando que "siempre intentaba hacer cosas conmigo. Me incluía en sus planes. Tengo muy buenos recuerdos".

"Hacíamos vida de familia, estábamos muy a gusto, y tener una figua paterna me daba seguridad y estabilidad. Fue la época más feliz de mi vida. Julián te contaba muchas cosas, sabía mucho, podías hablar con él de todo. A mí me volvía loca. Fuimos su familia en ese momento", ha revelado.

Acerca de Mayte Zaldívar, Isa no ha querido entrar en detalles y ha justificado que era demasiado pequeña como para saber el revuelo que se creó cuando Julián rompió su matrimonio para comenzar una polémica relación con Isabel Pantoja: "Para mí solo era una mujer que hablaba mal de mi madre pero no sabía por qué".

Sin duda, unas sorprendentes declaraciones en las que Isa confiesa su cariño por Julián Muñoz y que no sabremos cómo habrán sentado a Isabel Pantoja, aunque la joven, consciente de su espontaneidad al hablar de este tema, ha admitido rato despúes que quizás su madre se ha podido molestar al escucharla.