La sorpresa de Alejandra Rubio al enterarse de que su abuela ha revelado que José Ortega Cano se le insinuó

MADRID, 2 (CHANCE)

Dejando atrás las polémicas que le han estado rodeando estas semanas respecto a la boda de su primo, Alejandra Rubio pasa página y disfruta de la noche madrileña junto a sus amigas en un restaurante de la capital.

Luciendo un conjunto 'total black', con bermudas de cuero y top ajustado, la sobrina de Carmen Borrego nos confirma que la relación con su tía sigue igual que siempre y que todo este revuelo no ha sido más que "una tontería".

Pero su familia no deja de estar en el punto de mira, ya que ahora ha sido el turno de su abuela, María Teresa Campos, quien ha desvelado en una exclusiva que José Ortega Cano se le insinuó en la comunión de Gloria Camila. Muy sorprendida con estas declaraciones, Alejandra nos aseguraba que no sabía nada al respecto: "¿En serio? Ah, pues no lo sé, no tengo ni idea. Pero que te tiren los trastos*"

Pese a la sorpresa, la hija de Terelu comentaba lo feliz que le haría que su abuela volviese a encontrar el amor: "Yo le animo, pero no le veo con muchas ganas". Aunque todo lo contrario es su caso, ya que la pequeña del clan Campos nos aseguraba emocionada la ilusión que le haría dar el siguiente paso con su pareja, Carlos Agüero, y casarse en un futuro: "Ojalá, pero todavía queda, es muy pronto. Él también quiere".

No sabemos si Alejandra será la siguiente del clan Campos en pasar por el altar, pero esperamos que los conflictos familiares se queden a un lado esta vez. ¡Dale al play para ver sus declaraciones!