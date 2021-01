¡Sorpresa! Marta Carriedo y Raúl Vidal esperan su primer bebé

MADRID, 12 (CHANCE)

Con este comienzo de año han sido muchos los rostros conocidos de nuestro país los que nos han anunciado que esperan la llegada de un nuevo miembro a la familia, en esta ocasión ha sido la influencer Marta Carriedo la que ha confesado que está embarazada.Junto a una tierna fotografía en su cuenta de Instagram en la que aparece junto a su pareja, el también influencer Raúl Vidal y su perrito Wonder, la joven ha compartido una de las noticias más importantes de su vida, su embarazo. Aunque Marta ha logrado mantener en la más extricta intimidad su situación en estos meses, lo cierto es que no ha podido esperar más para revelar que está en la semana 11 de su embarazo.Convertida en una de las influencer más conocidas de nuestro país, Marta se suma a este 'baby boom' con unas palabras en las que reconoce el gran momento que está viviendo: "Aunque han pasado semanas, sigo sin poder encontrar las palabras apropiadas para describir cómo me siento... estoy tan feliz!".