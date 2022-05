Sortu exige que el caso Atristain se convierte en una nueva doctrina Parot para excarcelar etarras

SAN SEBASTIÁN, 11 (EUROPA PRESS)

Sortu ha exigido la "reparación" y la excarcelación de los presos que "han visto conculcados sus derechos" como en el caso del recluso de ETA Xabier Atristain, después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TDEH) haya ratificado la condena al Estado español por vulnerar su derecho a un proceso justo y rechazado el recurso que presentó España, a través de la Abogacía del Estado.

En una rueda de prensa en San Sebastián, el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, acompañado por el propio Xabier Atristain y del abogado Zigor Reizabal, ha explicado que Europa con esta sentencia "ha dicho que el régimen de incomunicación que se le ha aplicado a Atristain ha vulnerado y vulnera dos derechos fundamentales como mínimo: el derecho a la defensa y el derecho a un proceso judicial justo y equitativo".

"Si no hay derecho a la defensa, no puede haber condena, y si hay condena, esa condena es injusta y debería devenir nula", ha sostenido Rodríguez, quien ha señalado que "esa modalidad de incomunicación que se le aplicó a Atristain y que Europa ha dicho que vulnera derechos fundamentales es exactamente la misma que se ha aplicado en este pueblo de forma sistemática y generalizada".

"En este país ha habido miles de Xabier Atristain, miles de personas a las que se ha vulnerado su derecho a la defensa, su derecho a un proceso judicial justo y equitativo, pero lo que es más grave es que, en estos mismos momentos, en las cárceles hay decenas de personas a las que vieron violados esos derechos fundamentales y que continúan estando en prisión de forma injusta e indebida", ha afirmado.

Así, ha considerado que todas ellas "han de ser reparadas", lo que exige "el cese de esa situación de injusticia, esa conculcación de derechos fundamentales de la que continúan siendo víctimas, y que sean puestas en libertad". "El Estado está obligado a hacerlo en virtud del acuerdo que tiene en materia legislativa a nivel europeo y hay vías jurídicas y legislativas para hacerlo", ha sostenido.

En su opinión, "no sería ni justo, ni razonable, ni equitativo que se obligara a todos estos Xabier Atristain a tener que acudir uno a uno a Europa en busca de justicia". "Lo justo y lo razonable y aquello a lo que, además, está obligado el Estado y el Gobierno español, es a hacer lo que en su día se hizo con la doctrina Parot y es aplicar esa nueva jurisprudencia, esa nueva doctrina, a todos estos casos análogos", ha remarcado.

"BATALLA JURÍDICA Y POLÍTICA"

El dirigente de Sortu ha anunciado que van a "dar la batalla jurídica y política" porque "es de justicia, porque estamos hablando de una conculcación de derechos fundamentales". Además, se ha mostrado convencido de que "el resolver esta cuestión de esta manera haría una aportación cualitativa a la resolución de la cuestión de los presos y por tanto a la construcción de la convivencia democrática en este país".

Rodríguez se ha referido también al caso Pegasus, que ha calificado de "inaceptable" porque "un Estado democrático no espía a la gente y, si lo hace, es señal de que no es democrático". A su juicio, "en el caso de Euskal Herria, y siendo grave esto de lo que estamos hablando, no es más que la punta del iceberg, porque es sabido que en este pueblo el espionaje político ha constituido, al igual que la aplicación de este régimen de incomunicación, una práctica sistemática y generalizada".

"En este país estamos acostumbrados desgraciadamente a ese espionaje ilegal a la disidencia, pero es que en este país se ha torturado a miles de personas, se han ilegalizado formaciones políticas, se han cerrado medios de comunicación, ha habido guerra sucia, terrorismo de Estado, se han vulnerado sistemáticamente derechos fundamentales", ha afirmado.

Para el líder de Sortu, todo esto ha sucedido porque "en aquella mal llamada transición no se realizó una ruptura democrática con el anterior régimen". Así, ha criticado que "lo que se hizo fue una suerte de transacción de tal manera que el actual Estado español no deja de ser una suerte de continuidad natural de aquel régimen franquista" y de ahí que "en todas sus estructuras, en todos sus aparatos, en lo más profundo de ese estado continúe agazapado aquel régimen".

Arkaitz Rodríguez ha insistido en que la sentencia europea en relación al caso de Xabier Atristain y "las consecuencias que debería dar lugar", son "una oportunidad para dar una solución razonable y justa a la cuestión de los presos".

En ese sentido, ha reiterado su petición al Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para que "cumplan la sentencia, que cumplan la ley, que revisen y que reparen esas decenas de casos análogos de personas que en la actualidad continúan padeciendo la misma conculcación de derechos que padeció Xabier Atristain y que ha denunciado ahora Europa".

"Esta cuestión es una oportunidad para avanzar definitivamente en una democratización real, en profundidad, del Estado español. "Es la oportunidad para hacer aquello que durante estos 40 años no se ha hecho y es acometer una ruptura democrática real con el anterior régimen", ha insistido.

De esta manera, le ha recordado al Gobierno central que "no se puede enfrentar a las derechas, hacer frente al auge de las extremas derechas, reproduciendo sus prácticas, dando continuidad, amparando o permitiendo la impunidad de todas esas prácticas, y manteniendo con vida el régimen del 78, aunque sea mediante respiración asistida".