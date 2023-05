Sotomayor: "Almeida es un facha que encabeza un gobierno homófobo que no entiende de diversidad"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

El candidato de Podemos, IU y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha afirmado este sábado que el alcalde de la capital y aspirante a la reelección por el PP, José Luis Martínez-Almeida, "es un facha que encabeza un Gobierno homófobo que no entiende de diversidad, tolerancia ni de amor".

"Si hay que decirlo, se dice. Hay que echar a Almeida porque Madrid es una ciudad tolerante y necesita un gobierno progresista. Si vamos a decir las cosas claras, vamos a echarlo entre todas, todos y todes", ha subrayado en un mitin celebrado este mediodía en la plaza Pedro Zerolo. Ha estado acompañado por las ministras Irene Montero (Igualdad) e Ione Belarra (Derechos Sociales) y por otros miembros de su partido.

Sotomayor ha manifestado que en la capital existe una ultraderecha que "esparce odio todos los días para frenar todos los avances sociales, feministas y LGTBI". "Pero no han podido hacer nada, están desatados y nerviosos. Por eso quisieron llevarse la fiesta del Orgullo fuera de la ciudad como si fuéramos unos bichos raros. Por eso han recortado todos los recursos. Pero no han podido. Si hay un movimiento valiente, imparable, es el movimiento feminista y LGTBI. Somos imparables y no nos vamos a doblegar nunca", ha añadido.

Para Sotomayor, en estas elecciones están en juego dos modelos: "el del PP de las privatizaciones, el del desprecio a las clases populares" y el de Podemos, "el de los derechos". "En los barrios se dice que si entramos con fuerza, Almeida sale fuera, es historia. Y acabaremos con este alcalde que solo ha talado parques, el alcalde de los comisionistas de las mascarillas que ni siquiera la actual oposición ha pedido explicaciones al Ayuntamiento de Madrid. ¿Dónde estábais?", les han preguntado.

El candidato municipal de Podemos ha denunciado que el Gobierno del PP y Cs "sólo ha destrozado los servicios sociales, que desprecia los derechos LGTBI". "Porque cuando gobernemos van a pasar cosas. Volveremos a tener una Concejalía de Igualdad, un centro LGTBI, habrá formación y recursos para todas las asociaciones y la bandera arcoíris entrará en el Ayuntamiento. Lo haremos cuando gobernemos", ha prometido.

JACINTO: "ACABAREMOS CON LA CORRUPCIÓN Y LAS COMISIONES AL HERMANO"

Por su parte, la aspirante de Podemos, IU y Alianza Verde a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha criticado que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se mofara de la Ley Trans en una rueda de prensa diciendo que a su vicepresidente, Enrique Ossorio, "el que habla de paguitas y cobra el bono social", le podían llamar Enriqueta. "Yo le respondí que si le parece, a ella le podíamos llamar Tomás, como a su hermano, porque al fin y al cabo las comisiones se quedan en casa. No le gustó. Porque a nadie le gusta que le llamen por un nombre que no es el suyo", ha apostillado.

Jacinto, que ha recordado que conoció a Pedro Zerolo en las luchas antidesahucios, se ha comprometido a "no permitir que retrocedan" los derechos de las personas LGTBI. "No solo vamos a aplicar la ley trans, sino que vamos a avanzar en todos los derechos", ha defendido.

Entre otras medidas que contempla el programa electoral de Podemos, se encuentra la creación de un centro de Memoria Histórica LGTBI, promover un acuerdo de colaboración entre administraciones para garantizar la lucha contra las violencias y agresiones contra este colectivo y garantizar la formación de los profesionales de las Fuerzas de Seguridad en materia de prevención de la violencia y discriminación LGTBifóbica, "con un horizonte de agresiones 0 por motivos de diversidad sexual en la Comunidad de Madrid".

La candidata ha prometido valentía para llevar a cabo todas esas políticas si logran gobernar. "Con valentía se va acabar la corrupción, las comisiones a su hermano. Se acabó acabar con las escuelas públicas, la vivienda y la sanidad pública. Valentía para transformar, ganar la Comunidad de Madrid, para que nunca más sea un armario, para que el 28 de mayo sea vuestra casa. Nosotras vamos en serio. Va de ganar una comunidad para todas", ha finalizado en un mitin en el que han asistido unas 300 personas. Entre ellas se encontraban los actuales concejales de Recupera Madrid José Manuel Calvo y Luis Cueto.