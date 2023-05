Sotomayor carga contra Pablo Motos por "insultar y lanzar bazofia" y contra "la corrupta de Ana Rosa Quintana"

Apuesta por remunicipalizar todos los servicios privatizados en Madrid porque ahora "Almeida es el mayordomo de Florentino Pérez"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El candidato de Podemos, IU y Alianza Verde a la Alcaldía de Madrid, Roberto Sotomayor, ha cargado esta mañana contra el presentador de televisión Pablo Motos por "insular y lanzar bazofia" desde el programa que dirige y contra la "periodista corrupta de Ana Rosa Quintana" por lanzar "fake news y bulos a diario".

En el mitin central de esta candidatura en Madrid, Sotomayor ha prometido que quitará a Quintana la medalla que le concedió el pasado día 15 el Ayuntamiento de Madrid. Y sobre Motos, ha afirmado que "le parará los pies" por "insultar a personas con dignidad por Pilar Lima", la candidata de Unidas Podemos a la Alcaldía de Valencia.

El aspirante local de Podemos ha reprochado al PP por traer, "cuando las cosas estén torcidas a personajes siniestros como Aznar, el de las bombas; M.Rajoy, el del dinero negro, Gürtel o Bárcenas; y los que ahora hablan de ETA en vez de hablar de alquileres o servicios públicos". "Solo saben hablar de ETA porque no tienen proyecto político ni programa porque el único desahucio necesario es que le vamos a realizar a Ayuso y Almeida en la Comunidad y el Ayuntamiento y eso va a ocurrir el día 28", ha añadido.

También ha criticado al PP por llamarse partido de las familias cuando "dejan a 15.000 familias sin plaza en una escuela pública, cuando solo han hablado una escuela infantil porque el resto ya estaba presupuestado por el anterior Gobierno municipal. "Almeida, no te pongas medallas que no te corresponden. Esa es la regla número 1 del Deporte", ha subrayado al aspirante, que promete construir una escuela pública infantil en cada barrio si gobierna y, si no lo conseguí, volverá "a vender trajes al Corte Inglés".

"No se puede hablar de conciliación, de cuidados, cuando permites que las trabajadores de los servicios de atención que están esclavizadas y explotadas. Tú lo permites, Almeida. Nosotros llevamos en el programa la Empresa Municipal de Cuidados y quitaremos a las empresas de Florentino Pérez, donde Almeida se ha convertido en su mayordomo. Porque nosotros dignificamos la ciudad", ha proseguido.

Roberto Sotomayor ha insistido esta mañana en la plaza de Peñuelas, ante varios cientos de personas, entre ellas la candidata regional Alejandra Jacinto y la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra, en que "no le temblarán las piernas" para hacerlo y también para remunicipalizar todos los servicios públicos privatizados y "devolvérselos al pueblo".

"Eso es hacer política, devolver el Ayuntamiento a la gente. Nosotros cumplimos nuestro programa en el Gobierno de España. Y en Gobiernos como Getafe, Pinto o Móstoles. Si se gobierna, si se quiere, se puede. Os juro por mi vida que yo no os voy a fallar, os voy a dejar la piel. Yo fui campeón de Europa de Atletismo porque me lo trabajé todos los días y porque luché. Si crees que puedes, es que puedes. El día 28, a votar, a votar y a gobernar", ha concluido.