Las Spice Girs, juntas de nuevo y como si el tiempo no hubiese pasado. ¡Palabra de David Beckham!

MADRID, 8 (CHANCE)

No son pocos los nostálgicos que sueñan con el regreso a los escenarios de las Spice Girls, un grupo cuyos grandes éxitos - ¿quién no ha cantado en su adolescencia 'Wannabe', 'Spice up your life' o 'Stop'? - marcaron a toda una generación en la década de los 90. Un sueño que este fin de semana han podido 'hacer realidad' al ver de nuevo juntas a cuatro de las cinco componentes de la banda cantando y bailando algunos de sus grandes éxitos como si el tiempo no hubiese pasado por ellas y con David Beckham, Poppy Delevigne o Hugh Grant entre otros, como testigos de excepción del reencuentro.

El 50 cumpleaños de Geri Halliwell - que ha celebrado por todo lo alto rodeada de celebrities en su exclusiva mansión de Oxfordshire - ha sido la ocasión perfecta para el reencuentro del grupo femenino más famoso de todos los tiempos, ya que a excepción de Melanie B, ninguna quiso perderse la fiesta.

Victoria Beckham, Emma Bunton, Mel C y la homenajeada de la noche, Geri, demostraron que el tiempo no ha pasado por ellas y, presumiendo de su complicidad y su amistad - imposible no tararear su famoso 'friendship never ends...' - no dudaron en cantar y bailar (cada una en su estilo) algunos de sus grandes éxitos, como 'Say You'll Be There', mientras el resto de asistentes las jaleaban y David Beckham grababa la escena con su móvil.

¡Un momentazo que todavía estamos asimilando y que, para qué negarlo, tardaremos mucho en olvidar! ¿Para cuándo un reencuentro sobre los escenarios?