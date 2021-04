ST cree que los inversores están tomando la vivienda como "valor refugio" y que la recuperación es un hecho

Apuesta por un programa para facilitar el acceso a la vivienda

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El consejero delegado de Sociedad de Tasación (ST), Juan Fernández-Aceytuno, ha apuntado que los inversores está tomando la vivienda como un "valor refugio" y ha dejado claro que el mercado inmobiliario ha aguantado "pese a los agoreros que decían que iba a haber caídas de precios y de actividad".

"La recuperación en 'V' ha sido un hecho y, aunque todavía no estamos en niveles pre-Covid, la tendencia es bastante positiva", ha apuntado Fernández-Aceytuno durante la presentación del informe 'Tendencias del sector inmobiliario' de Sociedad de Tasación.

Para fomentar el acceso a la vivienda de jóvenes o gente con salarios mileuristas o próximos, cree que hay "una oportunidad de desarrollar programas que permitan compaginar el acceso a la vivienda con la sostenibilidad".

Así, aboga por facilitar el acceso a la vivienda mejorando los niveles de financiación de acceso a la misma y llegando al 90% o 95% en el caso de que la vivienda fuese nueva o tuviese un certificado de eficiencia energética o similar.

Desde su punto de vista, facilitar el acceso a la vivienda a personas que en estos momentos no tienen ahorro previo, pero sí tienen capacidad de pago, puede ser "un círculo virtuoso".

"Con una financiación adecuada y con garantías, pensamos que podría ser una fórmula de completar el círculo. Llevamos muchos años diciendo que en el mercado nos faltan del orden de 150.000 o 200.000 transacciones de personas que no pueden acceder a la vivienda. Hay una oportunidad, ayudas y voluntad por parte de promotores y entidades financieras y pensamos que puede ser un momento adecuado para hacerlo", ha añadido.

Preguntado sobre la sentencia del Tribunal Constitucional de Alemania que ha tumbado la ley de congelación del precio de los alquileres en Berlín, Fernández-Aceytuno ha dejado claro que "al mercado hay que dejarlo actuar e incentivarlo desde el lado de la oferta y facilitando la puesta en el mercado de producto".

No obstante, considera que, aunque la gente pueda pensar que limitando los alquileres se resuelve el problema, "hay que escuchar la experiencia de otros países". "Esto acaba perjudicando al más débil. Es como pasó con la Ley de Crédito Hipotecario hace dos años, que por proteger al hipotecado haces que sea más difícil acceder a una hipoteca al que está fuera", ha añadido.

Respecto a la nueva Ley de Vivienda, ha pedido que haya consenso por parte de todas las partes y que sea una ley "a largo plazo". "Creemos que probablemente hay flecos que están en debate, pero pensamos que, en términos generales, es una ley positiva y la aplaudimos como movimiento del Gobierno de invertir y generar puestos de trabajo en una industria clave para el mercado español y la recuperación", ha dicho.

Sobre el mercado, ha apuntado que los precios de obra nueva están prácticamente estables y que los de segunda mano o de calidad media baja están con perspectiva decreciente en la mayoría de los municipios.

"La sostenibilidad está llegando a la obra nueva en construcción, pero todavía no está llegando de forma masiva a la vivienda usada", ha apuntado Fernández-Aceytuno.

Sobre el recargo del IBI que quiere aprobar el Gobierno para las viviendas vacías, indicó que no le parece una "mala idea", dado que son más partidarios de incentivar "vía impuestos" que por el lado de la "limitación". "Es una medida con la que habrá gente que no esté a favor, pero no coarta el derecho a la propiedad", indicó.

LIGERAS SUBIDAS DE PRECIOS EN 2020.

En cuanto a la evolución del sector inmobiliario en 2020, el último informe de Sociedad de Tasación presentado la pasada semana muestra que el precio de la vivienda nueva y usada se situó en los 1.675 euros por metro cuadrado a finales de 2020, lo que supuso un incremento del 0,7% respecto a un año antes, pero una caída del 0,4% en comparación con el trimestre anterior.

La compañía puso de relieve que el ritmo de crecimiento de semestres anteriores continúa con la tendencia a la moderación. Por comunidades autónomas, el precio de la vivienda nueva y usada ha crecido o se ha mantenido en un total de 15 regiones.

El mayor incremento se ha dado en la Comunidad de Madrid (+1,5%), que es la única de las regiones de España que ha crecido por encima del 1%. Por el contrario, el precio ha descendido en Asturias (-0,4%) y Castilla-La Mancha (-0,1%).

Teniendo en cuenta el precio medio por metro cuadrado, Cataluña se ha situado a la cabeza como la comunidad más cara (2.394 euros), seguida de País Vasco (2.243 euros) y Baleares (2.229 euros por metro cuadrado). Por su parte, en el lado opuesto, se han colocado Extremadura (893 euros) y Castilla-La Mancha (965 euros).